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Retroscena Lazio: il club vola in Argentina, ecco il progetto

Il club biancoceleste in Sudamerica per individuare i profili più interessanti da inserire nei propri radar
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TagsLazioargentina
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ROMA - La Lazio guarda anche in Argentina per costruire il proprio futuro. Il club biancoceleste ha annunciato l’avvio di un progetto ufficiale di scouting giovanile nel Paese sudamericano, con una serie di test dedicati a ragazzi tra gli 8 e i 18 anni che si svolgeranno nel mese di luglio nella provincia di Buenos Aires. L’iniziativa coinvolgerà direttamente allenatori e osservatori delle giovanili di Formello, che valuteranno dal vivo i giovani talenti locali. L’obiettivo è offrire un’esperienza formativa di livello europeo e individuare i profili più interessanti da inserire nel radar del club. Le attività si terranno dal 22 al 25 luglio a Berazategui, presso il Parco Ardora, e dal 27 al 30 luglio a Pilar, nel complesso Proyección 7.  

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