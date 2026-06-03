Briga attacca Lotito: "A lui i tifosi della Lazio danno fastidio. Finalmente è finito questo campionato indegno" 

Mattia Briga, cantante romano e tifoso biancoceleste, attacca Claudio Lotito, il presidente della Lazio, come aveva fatto nel recente passato Tommaso Paradiso: "Quando lavori lì dentro devi stare a livello, e non ci stai mai. È tutta una sfida nei confronti del senso di appartenenza e dello spirito identitario di chi tifa una squadra come la Lazio. La gente è stufa, dalla signora di sessant'anni al ragazzo che fai caffè al bar, fino al bambino di dieci anni che mi ferma in palestra e mi chiede se facciamo il mercato. Non è colpa sua, è una cosa brutta e preoccupante".