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Briga attacca Lotito: "A lui i tifosi della Lazio danno fastidio. Finalmente è finito questo campionato indegno" 

Il cantante romano e tifoso biancoceleste: "Meritiamo ben altro di chi non ha ambizioni importanti per riportare il club ai fasti cragnottiani"
2 min
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Mattia Briga, cantante romano e tifoso biancoceleste, attacca Claudio Lotito, il presidente della Lazio, come aveva fatto nel recente passato Tommaso Paradiso: "Quando lavori lì dentro devi stare a livello, e non ci stai mai. È tutta una sfida nei confronti del senso di appartenenza e dello spirito identitario di chi tifa una squadra come la Lazio. La gente è stufa, dalla signora di sessant'anni al ragazzo che fai caffè al bar, fino al bambino di dieci anni che mi ferma in palestra e mi chiede se facciamo il mercato. Non è colpa sua, è una cosa brutta e preoccupante".

Briga contro Lotito 

Briga se la prende con Lotito: "In questi ultimi anni è cresciuto molto la sua posizione personale ma purtroppo la Lazio non ha mai fatto il salto di qualità. A lui i laziali danno fastidio, conta solo Claudio Lotito. Chi se ne va e torna è solo perché è innamorato dei laziali, non della Lazio. Meritiamo ben altro di chi non ha ambizioni importanti per riportare il club ai fasti cragnottiani". 

Poi un pensiero sul campionato appena concluso, coinciso poi con l'addio di Sarri: "Finalmente finisce questo campionato indegno. In dieci mesi è riuscito a partire col mercato bloccato, smantellare la squadra a gennaio, giocare metà campionato senza laziali in casa, insultare i tifosi. Complimenti per questo capolavoro". 

 

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