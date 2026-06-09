Lazio, piace Bjerkebo: esterno sinistro col vizio del gol

ROMA - Un nuovo profilo spuntato all’improvviso. Lazio interessata a Isak Bjerkebo, esterno sinistro di proprietà del Sirius. Classe 2003, giovane come la maggior parte degli innesti che verranno ricercati in estate (anche per motivi di ingaggio). Cresciuto nel settore giovanile del Malmo, ha poi vestito le maglie di Kalmar, Skovde, Varberg e Sirius nel 2025, appunto, squadra che gli ha concesso una nuova opportunità nella massima divisione. In questa stagione ha realizzato 9 gol (più 2 assist) in 10 presenze, è un bottino che ha acceso l’interesse nei suoi confronti anche di club all’estero. Al momento è il miglior marcatore del campionato svedese, 2 reti in più rispetto al compagno Ure, all’ex Salernitana Botheim (ora al Malmo) e a Ladefoged del Vasteras. Destro di piede, 172 centimetri, gioca principalmente a sinistra. Stessa posizione di Zaccagni. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Fiorentina e Parma. La Lazio avrebbe annotato il suo nome per merito del rendimento degli ultimi mesi, da inizio aprile non ha mai smesso di segnare. Per costi è un obiettivo fattibile, poi dipenderà anche dalle cessioni che si concretizzeranno nel reparto offensivo. Cancellieri (scadenza 2027), Noslin e Dia sono quelli maggiormente in bilico.