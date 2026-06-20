Luis Alberto e l'aneddoto su Pepe Reina: "Quando vedeva qualcuno perdere la strada..."

ROMA - A Dazn Spagna, Luis Alberto ha raccontato il legame speciale costruito negli anni con Pepe Reina , compagno di squadra alla Lazio e amico fuori dal campo: "Ho avuto la fortuna di vivere molto tempo insieme a lui e alla sua famiglia. È una delle persone migliori che si possano incontrare al mondo".

Le belle parole di Luis Alberto su Reina

L'ex fantasista della Lazio ha sottolineato soprattutto il ruolo che Reina aveva all'interno dello spogliatoio: «Oltre a essere un giocatore, era un padre. Portava positività nello spogliatoio ed era sempre felice, sia quando giocava sia quando restava in panchina. Quando vedeva qualcuno perdere la strada giusta, interveniva e lo aiutava a ritrovarla. Ora farà l'allenatore. Si vedeva che era il suo destino. Credo che avrà una carriera persino migliore di quella da portiere».