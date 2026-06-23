Rabbia tifosi della Lazio: la Curva Nord annuncia nuove proteste e per gli abbonamenti in Serie A...

Le possibili date della protesta dei tifosi biancocelesti

Attraverso i propri canali social, il tifo organizzato ha pubblicato un comunicato in cui ha invitato tutti i laziali a tenersi liberi tra il 2 e il 5 luglio, giorni nei quali dovrebbe andare in scena una nuova iniziativa di protesta contro la gestione del presidente Lotito. "Massima attenzione. Massima partecipazione. Annunceremo presto un evento importante. Ogni laziale che ha a cuore le sorti della nostra storia avrà la possibilità di mostrare il proprio dissenso, di dimostrare da che parte sta. Tenetevi liberi, tra il 2 e il 5 luglio...", si legge nel messaggio. L'annuncio arriva in un momento particolarmente delicato per il mondo Lazio. La contestazione nei confronti della proprietà è cresciuta progressivamente negli ultimi mesi, alimentata dai risultati sportivi, dall'area di ridimensionamento, dal nono posto dell'ultima stagione e dalle difficoltà societarie legate al mercato a saldo zero. Dopo aver saltato praticamente tutte le partite casalinghe dell'ultima stagione (salvo poche eccezioni), è arrivata la decisione di non sottoscrivere abbonamenti per il prossimo campionato, di disdire quelli con le piattaforme televisive che trasmettono le gare della Lazio e di proseguire una linea di opposizione che coinvolge diversi aspetti della vita del club.



Dalla Serie A alla Coppa Italia: tutti gli scioperi precedenti



Questa volta probabilmente sarà un altro corteo. Non sarebbe certo la prima volta che la tifoseria laziale sceglie la piazza per manifestare il proprio dissenso. Negli ultimi due anni sono già andate in scena quattro mobilitazioni di grande impatto. Il 14 giugno 2024 circa 10.000 tifosi sfilarono dallo Stadio Flaminio fino a Ponte Milvio. Un anno più tardi, il 15 luglio 2025, la protesta raggiunse il Campidoglio con una partecipazione stimata attorno alle 15.000 persone. Poi il 31 agosto dello stesso anno, poche ore prima della gara contro il Verona, un nuovo corteo portò circa 10.000 tifosi da Ponte Milvio fino alla Curva Nord dell'Olimpico, senza dimenticare i 15.000 che hanno seguito la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta dal parcheggio a Tor di Quinto. Per il momento non sono stati comunicati dettagli sull'evento annunciato. Non si conoscono luogo, modalità e caratteristiche della manifestazione. L'unica certezza è che i tifosi della Lazio stanno lavorando a un'iniziativa che punta a coinvolgere tutto il popolo biancoceleste. Tra il 2 e il 5 luglio la protesta laziale aggiungerà un nuovo capitolo, l'ennesimo di una periodo in cui il distacco tra tifoseria organizzata e società è più profondo che mai.