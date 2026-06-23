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martedì 23 giugno 2026
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Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio: arriva l'ufficialità, il comunicato

L'ex commissario tecnico della Nazionale sarà il successore di Sarri sulla panchina dei biancocelesti
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Ora è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Sarà l'ex centrocampista a prendere il posto di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Il tecnico, reduce dall'esperienza come commissario tecnico della Nazionale italiana, dovrà risollevare l'ambiente dopo la scorsa stagione condizionata dalle proteste dei tifosi, che continueranno, e il mercato bloccato. Questo il comunicato ufficiale del club: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club".

 

 

Lazio, Gattuso è il nuovo allenatore

Nonostante l'ufficialità sia arrivata solo oggi, l'accordo tra le parti è stato trovato già tempo fa, tanto che l'allenatore aveva già chiarito le sue priorità per il mercato estivo: un difensore centrale e un centravanti, oltre a qun trequartista per il 4-2-3-1. La prerogativa sarà sempre quella di comprare solo dopo aver ceduto. Romagnoli e Gila sono con le valigie in mano e da lì si sbloccherebbe il mercato della Lazio.

 

 

Gattuso, le richieste per il mercato

C'è già l'accordo per Asp Jensen, jolly duttile in fase offensiva classe 2006: operazione avviata ma è stata messa in stand-by, perché a Gattuso piace molto Luca Stoijkovic, ritenuto un profilo più pronto. Il 22enne della Dinamo Zagabria è valutato intorno ai 10 milioni. Gattuso conosce molto bene il calcio croato per la sua esperienza all'Hajduk Spalato, l'ultima prima della chiamata della Nazionale. Gattuso vorrebbe inoltre un centrocampista box to box da aggiungere a Taylor. Lotito gli ha promesso 4-5 acquisti, con 19,5 milioni sbloccherebbe il mercato e dovrebbe metterne altrettanti per acquistare.

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