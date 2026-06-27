Lazio, i tifosi sono stufi: tutto sulla maxi manifestazione in programma giovedì

Atto da laziali, una manifestazione d'amore. L'appuntamento dei tifosi, in piena contestazione contro la società, ora ha una data e un orario: giovedì 2 luglio alle 17.30. Un invito allargato, rivolto a ogni tifoso. A tutti quelli che hanno un'opinione diversa (abbonamento no?, abbonamento sì?), ma un sentimento comune, ormai irreversibile: l'insofferenza nei confronti di Lotito e della sua gestione. «Daremo vita alla più grande manifestazione di dissenso della storia delle tifoserie italiane», hanno scritto i gruppi organizzati biancocelesti ieri. Un lungo comunicato ha specificato luoghi, ospiti e momenti che caratterizzeranno la giornata del 2 luglio, scelta dopo settimane di riflessione sull'organizzazione dell'evento. La tifoseria si ritroverà a Ponte Milvio (lato piazzale Cardinal Consalvi) e da lì raggiungerà Piazzale Ankara, sotto lo Stadio Flaminio. Partenza e arrivo in due posti simbolici.

A voce alta

Per la terza estate di fila i tifosi faranno sentire la propria voce per contrastare la “de-lazializzazione in corso”. Era già successo nel 2024 dopo l’annata delle doppie dimissioni di Sarri e Tudor, poi dodici mesi fa con il ritorno del Comandante e la beffa del mercato bloccato. La frattura insanabile con Lotito toccherà l'apice della contestazione tra cinque giorni. Perché «la libertà non è elargizione: è una conquista!», è stato scritto e pubblicato sui social. Alcuni passaggi hanno sottolineato la natura della disapprovazione, sempre più esasperata, definita crudamente una “strage d'amore”: «Abbiamo il dovere morale di farci sentire, vedere e, a questo punto, anche di farci contare».

L'invito ai tifosi

Quasi una missione da parte di un popolo, senza escludere chi ha un'idea diversa di protesta. Chi era abbonato la scorsa stagione e ha rinunciato allo stadio con il posto già pagato, chi deciderà di abbonarsi lo stesso nonostante l'invito contrario, chi non presenzia allo stadio da tempo in segno di totale disappunto: «Quello che lasciamo momentaneamente dentro lo stadio, abbiamo il dovere morale di ricrearlo fuori». Un messaggio indirizzato a «giovani, padri di famiglia, attori, giornalisti, cantanti, politici e calciatori», a tutti coloro «che si sentono imprigionati». Mai si era raggiunto un dissenso simile, eppure di momenti critici (di portata rilevante) ne sono stati attraversati diversi.

La partecipazione

Riesce facile pronosticare una grande partecipazione per giovedì prossimo. «Serviamo tutti, indossa la tua maglia e coloriamo Roma. Dimostriamo che i tifosi della Lazio non subiscono il destino», un'altra delle frasi significative. La consapevolezza di aver fatto breccia con la contestazione in atto. Con una precisazione: «Il rancore verso questa società non può pareggiare l'amore per questa maglia e questa storia». Non solo il corteo, il programma - una volta raggiunto lo Stadio Flaminio - prevederà fino a tarda serata confronti con personaggi iconici del mondo Lazio, esibizioni di cantanti, musica dal vivo e un dj set per «dare ai tifosi anche una giornata di amore e condivisione della lazialità». Fa effetto solo immaginarlo.