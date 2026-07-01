Lazio, intervento al legamento crociato per Furlanetto: il comunicato

Manca sempre meno al raduno che darà il via alla nuova stagione in casa Lazio , ma la società biancoceleste già deve fare i conti con un infortunio. Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, il club ha annunciato che Furlanetto si è sottoposto a un intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Le condizioni di Furlanetto: il comunicato della Lazio

"La S.S. Lazio comunica che l’atleta Alessio Furlanetto è stato sottoposto questa mattina, presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, a un intervento chirurgico di ricostruzione in artroscopia del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito con successo dall’équipe del Professor Francesco Franceschi, ha inoltre evidenziato l’assenza di lesioni a carico dei menischi". Così il club biancoceleste ha dato notizia dell'intervento del portiere, aggiungendo: "Il percorso riabilitativo avrà inizio immediatamente presso il Lazio Lab del Training Center di Formello" con l'obiettivo quindi da parte del giocatore di tornare il prima possibile a disposizione di Gattuso.

Due presenze la scorsa stagione per Furlanetto

Classe 2002, Furlanetto è un prodotto del settore giovanile della Lazio. Nel corso della sua carriera il portiere ha vestito anche le maglie della Fermana e del Renate in prestito. Nella scorsa stagione, invece, in seguito all'infortunio di Motta è sceso in campo nelle ultime due partite di campionato, il derby contro la Roma, perso per 2-0, quindi la sfida al Pisa, vinta con il risultato di 3-1.