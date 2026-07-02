Lazio, i tifosi a Ponte Milvio: manifestazione contro Lotito

ROMA - Ponte Milvio diventa per l'ennesima volta il punto di ritrovo dei tifosi della Lazio . Da lì ha preso il via la manifestazione contro il presidente Lotito , oggetto di dissenso del tifo biancoceleste. Circa 10.000 le persone che, dopo essersi ritrovati nel luogo simbolo del tifo laziale, hanno iniziato a sfilare in corteo con uno striscione in testa su cui spicca "Libertà" . L'obiettivo è arrivare fin sotto lo stadio Flaminio tra cori e striscioni contro il presidente, oltre a tante bandiere della Lazio a simboleggiare l'amore per questi colori. Un pomeriggio per ribadire ancora una volta il dissenso verso l'operato della società e la gestione della stessa da parte del presidente.

Il corteo contro Lotito

I gruppi organizzati hanno definito il corteo laziale "la più grande manifestazione di dissenso della storia delle tifoserie italiane". Non sarà solo una protesta contro Lotito, ma una lunga giornata di confronto, musica e partecipazione. Infatti, i tifosi, che si sono dati appuntamento alle 17:30 a Ponte Milvio, si muoveranno fino a raggiungere piazzale Ankara, sotto lo stadio Flaminio. Lì, sul palco, si alterneranno dibattiti, testimonianze e momenti di intrattenimento, con la partecipazione di personaggi storicamente legati al mondo Lazio, artisti e cantanti.

L'arrivo al Flaminio

La scelta del Flaminio come punto d'arrivo non è casuale. Da una parte rappresenta uno dei luoghi simbolo della storia laziale, dall'altra è al centro del progetto di riqualificazione promosso dalla società. Oggi, però, diventerà soprattutto il punto di raccolta di una protesta che punta a riempire le strade dopo aver svuotato gli spalti dell'Olimpico.