La Lazio ci prova per Piccoli: chiesto in prestito gratuito alla Fiorentina

Roma - Provedel dopo Romagnoli, con tanti saluti alla difesa della Lazio . Il passaggio del portiere all’ Inter ieri era quasi fatto. Frutterà 3 milioni, il risparmio dell’ingaggio al lordo è di 4,5 milioni. Una sommetta di 7,5 milioni da spendere sul mercato comprendendo un acquisto di cartellino e un contratto per tutta la sua durata. E’ la regola del saldo zero. Soldi che si possono aggiungere ai 3 prodotti dalla partenza di Romagnoli (da ufficializzare) più i 5 di risparmio dell’ingaggio al lordo. Il diesse Fabiani ieri si è riunito con Gattuso a Formello , è stato il secondo blitz. La partenza della stagione è prossima, il vertice è servito per fare un punto di mercato. La Lazio è su tre nomi: Asp del Bayern Monaco , ala e trequartista, Dominguez della Dinamo Zagabria , difensore centrale, è Roberto Piccoli , centravanti della Fiorentina.

Lazio, gli scenari

Per Asp del Bayern c’è l’accordo col giocatore, 20 anni. Non ancora con i tedeschi. L’offerta è 4 milioni, si tratta sulla percentuale di rivendita. Dominguez è il prescelto per sostituire Gila, quindi ormai è praticamente ufficiale il fatto che Provstgaard partirà titolare a sinistra, al posto di Romagnoli. Per Dominguez servono almeno 10 milioni. Lotito punta a scatenare un’asta per Gila, vuole guadagnarci il più possibile, deve il 50% della rivendita al Real Madrid. L’interesse per Piccoli è confermato, ma non è facile convincere i viola. E’ stato pagato 25 milioni, la Fiorentina concede il prestito oneroso, non secco. La Lazio era interessata al trasferimento in prestito gratuito, al massimo con diritto di opzione. Servirebbe accordo sul prezzo finale. I viola sanno che Piccoli non sarà rivenduto alla stessa cifra e che vendendolo farebbero una minusvalenza, da evitare. Possono aprire al prestito pagato. Ci sarà un incontro nei prossimi giorni tra la Lazio e la Fiorentina. A Firenze c’è Comuzzo, è entrato nelle ipotesi dei difensori.

I vertici

Il diesse Fabiani ha avuto contatti con Beppe Riso, in ballo possono esserci varie operazioni. Si sarebbe parlato di Andrea Pinamonti, centravanti del Sassuolo, 27 anni, è in scadenza nel 2027. La valutazione di 20 milioni stride con la durata del contratto. Riso gestisce Cataldi e Rovella. Danilo ha il contratto in scadenza nel 2027, sono gli unici accordi rinnovabili causa saldo zero. Rovella nel 2028, può esserci una promessa di rinnovo da realizzare appena cadranno i blocchi, se cadranno. La presenza di Gattuso, unita alle cessioni di Romagnoli e Provedel, può valere come acceleratore. La Lazio si radunerà il 9 luglio, dal 13 al 25 il ritiro a Formello. Rino perde pezzi e sono pezzi da novanta. Ha chiesto un difensore e un centravanti come priorità. A destra terrà Floriani da vice Marusic. A sinistra in bilico c’è Tavares, sempre che arrivi l’offerta di 20 milioni preannunciata dal Porto. Pedraza è a Roma da giorni, per la Lazio il contratto è stato depositato a febbraio, prima del saldo zero. Si attendono gli ok.