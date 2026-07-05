Lotito, il retroscena: ha pensato anche a Lulic per risollevare l'umore della Lazio

ROMA - C’è un prima e c’è un dopo l’inarrestabile onda laziale che si è infranta contro Lotito. Continua a propagarsi e gli effetti che ha scatenato vanno valutati di giorno in giorno. Il “prima” vedeva il presidente in azione per fare qualcosa che servisse da segnale e d’aiuto a Gattuso e alla squadra. Il “dopo” cosa sarà? I fatti raccontano che la sera del 29 giugno, a tre giorni dalla marcia del 2 luglio, il presidente aveva incontrato Angelo Peruzzi per formalizzare il ritorno a Formello da club manager. Il passo del ritorno era già un passo d’addio. Non c’è stato accordo. C’è un retroscena da svelare: Angelo non era l’unico nome che Lotito aveva in testa. Ce n’erano altri. Si era vociferato di Beppe Signori, nessun contatto. Tra i candidati c’era Senad Lulic, icona devozionale dei laziali, l’uomo che perpetua il 26 maggio 2013. Non è chiaro se Peruzzi e Lulic fossero in corsa insieme per un ampio progetto, dunque ruoli distinti, o se alternativi l’uno all’altro. Dopo il no di Peruzzi è seguita la marcia dei laziali e le nuove mosse di Lotito sono indecifrabili. Lulic è ancora un’ipotesi possibile? E quale ruolo era stato pensato per lui? Sono le domande che attendono risposte. Non sono le uniche. Lulic tornerebbe alla Lazio? Non si discute il legame eterno che lo legherà sempre alla storia biancoceleste né il desiderio di dare una mano alla squadra e alla sua gente nel momento del bisogno, le stesse motivazioni che avevano spinto Peruzzi a valutare la proposta di Lotito. Si discute l’impatto che può avere ogni ritorno.