La Lazio apre la campagna abbonamenti, i commenti dei tifosi sono furiosi: "Libertà"

Il messaggio è stato recapitato e recepito. Giovedì scorso, 2 luglio, decine di migliaia di tifosi della Lazio sono scesi in piazza uniti da un solo slogan: " Libertà ". Libertà dalla gestione Lotito , libertà da un modo di condurre la società lontano anni luce dalle aspirazioni della gente biancoceleste, disposta a rinunciare alla 'sacra' presenza, pur di dare un segnale forte. La nuova stagione è però alle porte e nonostante un boicottaggio annunciato, la Lazio apre la nuova campagna abbonamenti . Apre e non lancia, perché il club sceglie saggiamente il low profile, diramando un comunicato talmente asettico, da poter essere scambiato per una tabella oraria dei trasporti pubblici. Un gesto comunque scarsamente apprezzato dalla tifoseria, almeno stando ai commenti a caldo sui social biancocelesti.

Il comunicato della Lazio sulla campagna abbonamenti

"La S.S. Lazio rende note date e modalità di vendita per gli abbonamenti validi per la stagione sportiva 2026/27. La vendita Abbonamenti 2026/27 prenderà il via mercoledì 8 luglio e terminerà giovedì 20 agosto. L’abbonamento consentirà di assistere alle gare casalinghe della S.S. Lazio relative alla Serie A Enilive e alla prima gara casalinga di Coppa Italia Frecciarossa e sarà articolato in due fasi:

FASE 1 – RINNOVO Rinnovo con prelazione sul posto e possibilità di nuovi abbonamenti sui posti liberi Dalle ore 12:00 di mercoledì 8 luglio e fino alle ore 23:59 di mercoledì 15 luglio i vecchi abbonati potranno rinnovare il proprio abbonamento, mantenendo il posto della stagione scorsa. Nello stesso periodo sarà inoltre possibile acquistare nuovi abbonamenti sui posti rimasti disponibili nei vari settori.

FASE 2: RINNOVO SUI POSTI LIBERI Rinnovo con prelazione sui posti rimasti liberi Dalle ore 12:00 di giovedì 16 luglio e fino alle ore 23:59 di martedì 21 luglio la vendita sarà riservata esclusivamente ai vecchi abbonati, che ancora non avranno rinnovato: in questa fase scegliere un nuovo posto tra quelli rimasti liberi dalla prelazione.

FASE 3 – VENDITA LIBERA Vendita aperta a tutti Dalle ore 16:00 di giovedì 23 luglio e fino alle ore 23:59 di giovedì 20 agosto sarà possibile sottoscrivere un nuovo abbonamento sui posti rimasti disponibili".

La reazione dei tifosi: "Aspettateci, siamo già in fila"

Spietata la reazione dei tifosi laziali, che, da romani veraci, nella maggior parte dei casi scelgono la strada della pungente ironia capitolina rispetto a quella degli insulti. "Aspettateci, siamo già in fila" è uno dei messaggi che sintetizza bene il pensiero di chi si aspettava il passo da parte della società, ma che resta saldamente ancorato al sacrificio del boicottaggio senza se e senza ma. "I migliori abbonamenti sono quelli che non si fanno" è invece un chiaro riferimento al direttore sportivo e alla parafrasi di una sua frase rimasta scolpita nella memoria del tifoso laziale: "I migliori acquisti sono quelli che non si fanno". Per il resto è la parola "Libertà" a campeggiare e ritornare come un'onda. L'unica aspirazione di un intero popolo.