Dominguez e Asp le priorità della Lazio: serve vendere, ora lo sprint decisivo

ROMA - I nomi in cima alla lista, la Lazio prova a stringere per Sergi Dominguez e Asp Jensen . Difensore centrale e trequartista, le priorità biancocelesti in attesa degli sviluppi per un possibile innesto in attacco. Il saldo zero frena ogni trattativa, qualcuna è stata messa forzatamente in stand-by. Sono le complicazioni con cui devono fare i conti Lotito e Fabiani un anno dopo il mercato bloccato. I buoni propositi, oggi, non sono supportati da una disponibilità cash immediata. Vendere per comprare, il solito leitmotiv. Gli obiettivi sono comunque definiti, si punta a chiuderli il prima possibile, appena ci saranno le condizioni economiche per concludere gli affari con Dinamo Zagabria e Bayern Monaco. La fase d'attesa è comunque pericolosa, rischiano di inserirsi altri club senza i vincoli che stanno rallentando i dialoghi tra la Lazio e le società dei calciatori desiderati.

Composizione

Gattuso è stato rassicurato sugli acquisti pianificati, in particolar modo su Dominguez e Asp. La difesa, ora indifesa, è il primo reparto da completare. Rinforzarla sembra impossibile, vista la situazione: via Gila e Romagnoli, al loro posto Dominguez sul centrodestra e Provstgaard promosso per chiudere la coppia. Alle loro spalle Gigot e Patric, la cui tenuta fisica sarà valutata durante la preparazione atletica. Vengono entrambi da una stagione falcidiata dagli infortuni, dovranno dare rassicurazioni a partire dal ritiro. Dominguez, tornando al mercato, è il preferito della società e di Gattuso. A Formello cercano di accontentare l'allenatore, persiste ottimismo al netto della valutazione (alta) della Dinamo Zagabria. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un blitz in Croazia per affondare il colpo.

Desiderio

Boban parte da una richiesta di 15 milioni, i croati devono riconoscere al Barcellona una percentuale del 20% sulla rivendita. Ecco perché è difficile immaginare sconti importanti per il cartellino. La Lazio tenta di chiudere intorno ai 10-11 milioni. Gattuso apprezza Dominguez, conosce bene le sue qualità, per quanto giovane viene considerato pronto per la Serie A. Classe 2005, fisico (191 cm) e tecnico, è cresciuto nella Masia del Barca. Nell'ultima stagione ha totalizzato 41 presenze tra campionato, coppa nazionale ed Europa League. Per la difesa è stato accostato anche Comuzzo, ma un'operazione sarebbe fattibile solo in caso di apertura al prestito da parte della Fiorentina.

Trequarti

Per la trequarti resta alta l'attenzione su Asp Jensen. Il gioiellino attende con pazienza, viene valutato 4-5 milioni di euro. La Lazio ci sta provando in prestito, vuol far valere gli ottimi rapporti con i procuratori del classe 2006 (gli stessi di Provstgaard e Isaksen). I primi tentativi con questa formula sarebbero stati rispediti al mittente. Deportivo e Udinese nel frattempo stanno trattando con il Bayern per un acquisto a titolo definitivo. Gattuso aspetta con fiducia, la Lazio ha a suo favore la volontà del danese, pienamente convinto della destinazione biancoceleste. L'allenatore ha bisogno di un trequartista per il passaggio al 4-2-3-1, inizialmente aveva indicato Stojkovic come numero 10 (sempre della Dinamo), poi sono stati approfonditi i discorsi per Asp. Trovato da settimane l'accordo totale su ingaggio e durata del contratto. L'ottimismo adesso va accompagnato dalla celerità delle offerte da recapitare.