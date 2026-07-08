Gattuso spinge con la Lazio, subito ritmi alti: il programma dal 13 luglio

ROMA - Gattuso è tornato ieri a Roma. Un respiro profondo per immergersi nel mondo Lazio dopo i giorni dei confronti con la società (per stabilire il piano mercato e il programma del ritiro) e prima del raduno a Formello. Il giorno "x" è domani, quello dell'appuntamento nel centro sportivo con una rosa che subirà ulteriori modifiche durante l'estate. Tra 24 ore ci sarà il raduno, per venerdì 10 luglio e sabato 11 sono state fissate le visite mediche nel Lazio Lab. Controlli per tutti, naturalmente anche per Rino e lo staff tecnico. Venerdì, spalmati in un'unica giornata, verranno effettuati anche i test atletici presso l'Isokinetic.