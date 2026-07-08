Gattuso spinge con la Lazio, subito ritmi alti: il programma dal 13 luglio
ROMA - Gattuso è tornato ieri a Roma. Un respiro profondo per immergersi nel mondo Lazio dopo i giorni dei confronti con la società (per stabilire il piano mercato e il programma del ritiro) e prima del raduno a Formello. Il giorno "x" è domani, quello dell'appuntamento nel centro sportivo con una rosa che subirà ulteriori modifiche durante l'estate. Tra 24 ore ci sarà il raduno, per venerdì 10 luglio e sabato 11 sono state fissate le visite mediche nel Lazio Lab. Controlli per tutti, naturalmente anche per Rino e lo staff tecnico. Venerdì, spalmati in un'unica giornata, verranno effettuati anche i test atletici presso l'Isokinetic.
Il piano di Gattuso
Gli allenamenti scatteranno lunedì 13 luglio, inizierà la prima fase della preparazione atletica, terminerà domenica 26. Ritmi subito alti, il discorso non vale per i calciatori alle prese con problemi fisici, soprattutto quelli reduci dall'operazione chirurgica per risolvere la pubalgia (Cataldi e Isaksen). Doppie sedute per tutto il periodo, i riposi eventualmente verranno concessi in corsa. Bisogna spingere, non è detto che accada. Fatta eccezione dell'amichevole del 26 luglio (Flaminia Civita Castellana), tutti i primi allenamenti saranno svolti a porte chiuse. I tifosi, con modalità di accesso ancora da specificare, potranno assistere ad alcune sgambate nella seconda parte della preparazione, che andrà da mercoledì 29 luglio a domenica 9 agosto.
Test Lazio
Previste 6 amichevoli, criticate dai tifosi per il livello delle avversarie. Si parte il 20 luglio con la Lazio Primavera (ore 18 a Formello), poi altri due test al Fersini, il 26 luglio con la Flaminia Civita Castellana (ore 18) e il 1° agosto con l'Avellino di Nesta (ore 11). Il 2 agosto trasferta al Del Duca contro l'Ascoli (20.45), mercoledì 5 sfida al Fersini con l'Ostiamare (ore 18). Infine il 9 agosto (ore 20.45) la chiusura contro il Frosinone allo Stirpe. A quel punto la Lazio sarà a ridosso dell'esordio ufficiale con il Mantova, da affrontare nei 32esimi di Coppa Italia il 16 agosto.