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Lazio, dopo Peruzzi anche Lulic dice no: i contatti con Lotito non sono serviti

Sfuma anche la possibilità di riportare in società l'ex centrocampista: eroe del 26 maggio 2013
Daniele Rindone
2 min
TagsLazioLulic
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Roma - Era finita con Peruzzi. E’ sfumata anche l’idea Lulic. I contatti con Lotito non hanno portato a nulla. Il presidente aveva pensato a Senad come dirigente, probabilmente per un ruolo di raccordo con i tifosi più che da club manager. Non ci sono stati i presupposti per chiudere. Tra i nomi valutati ci sarebbe stato anche quello di Stefan Radu, da anni vive la Lazio da tifoso, all’Olimpico e in trasferta. Dopo il ritiro si era pensato di inserirlo da club manager, è rimasta un’idea.

Gli scenari e il futuro

Niente Peruzzi e niente Lulic. Salvo sorprese non ci saranno inserimenti nell’organigramma dirigenziale. Il club manager resterà Alberto Bianchi, anche uomo mercato e braccio destro del diesse Fabiani. Le uniche novità si sono registrate nel comparto medico. Il professor Francesco Franceschi, esperto in Medicina Sportiva e Chirurgia Protesica, Primario della U.O.C di Ortopedia e Traumatologia presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, sarà il responsabile ortopedico. Il dottor Ivo Pulcini confermato direttore sanitario. Il medico sociale sarà il professor Pietro Monachino, specialista in medicina dello sport, promosso dalla Lazio Women. L’operazione di Isaksen è stata svolta in Germania in coordinamento con Franceschi e Monachino.

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