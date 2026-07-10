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Lazio, presentazione Gattuso: a che ora e dove vedere la conferenza stampa in tv e streaming

Inizia l'avventura del nuovo allenatore sulla panchina dei biancocelesti: dopo la fine delle visite mediche, il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti
3 min
TagsLazioGattuso
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Nonostante il mercato ancora in alto mare, inizia a prendere forma la stagione della Lazio. Domani, sabato 11 luglio, si concluderanno le visite mediche dei giocatori e verrà annunciato la lista dei convocati per il ritiro estivo in preparazione del campionato, con l'inizio programmato per lunedì 13 luglio al Training Center S.S. Lazio di Formello. Dopo la fine dei vari test atletici, sabato 11, dopo la pubblicazione della lista dei convocati in programma alle 16, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dei biancocelesti Gennaro Gattuso.

 

 

Lazio, sabato la presentazione di Gattuso

Questo il comunicato del club sul programma dei prossimi giorni: "La S.S. Lazio comunica che, alle ore 16:00 di domani, sabato 11 luglio, al termine delle visite mediche e dei test atletici svolti sul campo, verrà ufficializzata la lista dei calciatori convocati per il ritiro precampionato, che prenderà il via lunedì 13 luglio presso il Training Center S.S. Lazio. A seguire si terrà la conferenza stampa di presentazione di mister Gennaro Gattuso, nuovo allenatore biancoceleste".

 

 

Gattuso, dove vedere la prima conferenza da allenatore della Lazio

Il club, nella stessa nota ufficiale, ha reso noto anche i canali per seguire la prima conferenza stampa del nuovo allenatore in tv e in streaming: "L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sui canali Facebook, X e YouTube ufficiali della S.S. Lazio, su DAZN e Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre".

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