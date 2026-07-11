Lazio, ora scatta l’allarme sponsor: sono a rischio 19 milioni!

ROMA - Un contratto da oltre 22 milioni di dollari (circa 19 milioni di euro) che rischia di svanire. La partnership tra Lazio e Polymarket sta vivendo una fase delicata dopo la decisione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di reinserire la piattaforma nell'elenco dei siti di gioco inibiti in Italia. Il provvedimento entrerà in vigore dal 27 luglio e potrebbe avere ripercussioni anche sull'accordo di sponsorizzazione firmato lo scorso aprile. A novembre la stessa Agenzia aveva tolto Polymarket dalla black-list. Adesso, se venisse confermata la nuova inclusione, sarà chiesto alla Lazio di sospendere la partnership, anche se al momento non è arrivata alcuna comunicazione al club.