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Lazio, ora scatta l’allarme sponsor: sono a rischio 19 milioni!

La partnership con Polymarket sta vivendo una fase delicata: ecco cosa sta accadendo
Marco Ercole
2 min
TagsLazioSponsor
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ROMA - Un contratto da oltre 22 milioni di dollari (circa 19 milioni di euro) che rischia di svanire. La partnership tra Lazio e Polymarket sta vivendo una fase delicata dopo la decisione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di reinserire la piattaforma nell'elenco dei siti di gioco inibiti in Italia. Il provvedimento entrerà in vigore dal 27 luglio e potrebbe avere ripercussioni anche sull'accordo di sponsorizzazione firmato lo scorso aprile. A novembre la stessa Agenzia aveva tolto Polymarket dalla black-list. Adesso, se venisse confermata la nuova inclusione, sarà chiesto alla Lazio di sospendere la partnership, anche se al momento non è arrivata alcuna comunicazione al club.

Lazio, questione sponsor tutt'altro che marginale

In ogni caso Polymarket continua a considerarsi una piattaforma di mercati predittivi, basata sul trading di quote tra utenti, e non un operatore di scommesse tradizionale. Una distinzione che, almeno per il momento, non è stata riconosciuta in via definitiva dalla giustizia amministrativa italiana, visto che il ricorso presentato al Tar del Lazio è ancora pendente. Per il club si tratta di una questione tutt'altro che marginale. L'accordo rappresenta infatti uno dei contratti commerciali più importanti della gestione Lotito e un'eventuale sospensione aprirebbe inevitabilmente ulteriori interrogativi anche sul piano economico.

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