Stati generali Lazio diretta: tutti gli aggiornamenti dal Teatro Manzoni LIVE

Il Teatro Manzoni, oggi, 11 luglio, ospiterà gli Stati Generali della Lazio . Un appuntamento cerchiato in rosso nel calendario dei tifosi biancocelesti, nel quale sono in programma molti interventi nei quali sarà discusso il presente e il futuro della società. Il tutto, a due passi dalla storica sede del club, sita in via Col di Lana. Non solo: è attesa, da parte degli organizzatori, una "proposta concreta" circa il ruolo dei laziali nel destino della squadra. Segui tutta la giornata sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

13:00

Lotito volerà negli Stati Uniti nei prossimi giorni

Il presidente della Lazio è atteso a New York la prossima settimana per partecipare a due impegni in agenda: il primo riguarda un appuntamento al Nasdaq; il secondo, invece, fa riferimento alla finale del Mondiale prevista domenica 19 luglio al MetLife Stadium, dove sarà ospite del suo amico Gianni Infantino, numero uno della FIFA.

12:45

Sarà presentato il Manifesto della Lazialità

Agli Stati Generali, evento in programma al Teatro Manzoni oggi, 11 luglio, sarà presentato il Manifesto della Lazialità. Questo quanto annunciato da Luigi Bisignani, il quale ha scritto su Il Tempo: "Il documento riprenderà anche alcune delle dieci domande poste da Il Tempo sul presente e sul futuro della Lazio e raccoglierà il significato delle quasi cinquantamila firme della petizione da cui ha preso avvio questo percorso".

12:30

Stati Generali Lazio: un racconto per spiegare il significato di essere tifosi biancocelesti

Da giocatori che hanno scritto pagine di storia del club a eredi di grandi bandiere, passando per personalità della cultura, del giornalismo e voci storiche. Questi tra i protagonisti che saranno presenti al convegno che avrà inizio alle 17:00. Presenti anche dei videomessaggi. Testimonianze e immagini al fine di raccontare cosa significhi essere laziali.

12:15

Dal campo: terzo giorno di lavoro a Formello

La Lazio, intanto, continua a lavorare sul campo. Terzo giorno di lavoro a Formello per la squadra guidata da Gennaro Gattuso. Dal 13 luglio inizierà il ritiro, che si svolgerà sempre nel quartier generale biancoceleste e durerà fino al 9 agosto.

12:00

Stati Generali e conferenza di Gattuso in contemporanea: i tifosi non credono più alla coincidenza

I tifosi della Lazio si sono dichiarati furiosi della scelta della società di presentare Gennaro Gattuso nel giorno in cui sono in programma gli Stati Generali. Soprattutto, non credono più alla coincidenza. Già lo scorso 2 luglio, giorno della manifestazione contro Lotito alla quale hanno partecipato oltre 25mila persone, la società decise di lanciare in concomitanza all'evento la nuova divisa.

11:44

Lulic e il no a Lotito

Per un ruolo, probabilmente, di raccordo con i tifosi più che da club manager, Lotito aveva pensato a Senad Lulic. I contatti, però, non hanno portato a nulla. Non ci sono stati i presupposti per chiudere. LEGGI QUI

11:30

Mazzolani: "Noi laziali non siamo tifosi viziati, ma sappiamo riconoscere e percepire il rispetto"

Aldo Mazzolani è uno tra gli organizzatori del convegno in programma oggi. Una "riflessione sul futuro della Lazio" ha dichiarato lo stesso a Il Tempo: "Noi laziali non siamo tifosi viziati. [...]. Sappiamo bene cosa significhino le sconfitte, le stagioni difficili, i tradimenti e le attese interminabili. Proprio per questo, però, sappiamo anche riconoscere il rispetto quando esiste e percepirne la mancanza quando viene meno. Nel corso della nostra storia abbiamo avuto pochi, straordinari presidenti vincenti come Sergio Cragnotti e Umberto Lenzini, ma anche uomini che non hanno raggiunto alcun trofeo come Gian Chiarion Casoni, o una Coppa Italia, come Ugo Longo, ma che sono stati amati perché hanno rappresentato la Lazio con eleganza, stile e senso delle istituzioni. Nessuno di loro avrebbe mai apostrofato i tifosi nel modo in cui lo ha fatto Claudio Lotito".

11:17

Pochi giorni fa decine di migliaia di tifosi in piazza contro Lotito

L'evento degli Stati Generali segue di pochi giorni la manifestazione tenutasi lo scorso 2 luglio che ha visto oltre 20mila tifosi della Lazio sfilare contro Lotito. A spiccare tra gli striscioni, uno con scritto: "Libertà". LEGGI QUI

11:04

Stati Generali Lazio: l'orario di inizio

Gli Stati Generali della Lazio si terranno oggi pomeriggio. L'appuntamento al Teatro Manzoni avrà inizio alle ore 17:00.

10:50

Stati Generali, attese molte personalità del mondo Lazio

L'evento in programma oggi al Teatro Manzoni vedrà l'intervento di molti tifosi. Tra questi, il dibattito godrà della partecipazione di molte personalità importanti attorno al mondo Lazio.

10:40

I tifosi: "Gattuso in concomitanza con gli Stati Generali? Provocazione di Lotito"

La decisione della società di presentare ufficialmente in conferenza stampa Gattuso oggi, proprio nel giorno degli Stati Generali, non è stata affatto gradita dai tifosi della Lazio. È "l'ennesima provocazione di una società allo sbando, un tentativo disperato e inutile di creare un diversivo mediatico per oscurare la voce dei tifosi", hanno scritto i gruppi organizzati. LEGGI QUI

10:28

Lotito organizza la conferenza di Gattuso nel giorno degli Stati Generali

Proprio oggi, 11 luglio, la Lazio ha indetto la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso. Una scelta, quella del presidente Lotito, volta a provare a ridurre la visibilità e l'attenzione verso l'evento in programma al Teatro Manzoni. Una scelta che ha portato solamente a far aumentare la rabbia dei tifosi, sempre più furiosi con il presidente.

10:25

Gli organizzatori: "Avanzeremo una proposta concreta"

Nei giorni scorsi gli organizzatori dell'evento hanno dichiarato che nel corso della giornata lanceranno una proposta concreta sul ruolo dei laziali circa il destino della propria squadra.

10:17

Stati Generali, l'evento a pochi passi dalla sede storica

Gli Stati Generali sono un appuntamento attesissimo dai tifosi biancocelesti. Per lo svolgimento dell'evento è stato scelto il Teatro Manzoni, sito a pochi passi da via Col di Lana, che ha ospitato la sede del club dal 1966 fino ai primi anni 2000.

10:13

Lazio, il giorno degli Stati Generali

Presso il Teatro Manzoni è in programma oggi l'evento "Gli stati generali della lazialità". Fautori dell'iniziativa Alberto Ciaparroni e Federico Marconi, autori della petizione contro Lotito, firmata da circa 50mila persone.

Teatro Manzoni - Roma