I tifosi della Lazio: "Gattuso in concomitanza con gli Stati Generali? Solita provocazione di Lotito"

Oggi è il Gattuso-Day, il giorno della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Lazio, che ha accettato di raccogliere l'eredità di Sarri e di far partire un nuovo ciclo. L'appuntamento è fissato alle 16 di oggi (sabato 11 luglio): parlerà al termine dei controlli e dei test atletici odierni in campo a cui si sottoporranno i giocatori, tornati a Formello. Saranno le prime parole di Ringhio al mondo biancoceleste, magari chiarendo obiettivi e ambizioni, volontà ed emozioni. Il rischio però che il tutto slitti alle 17 c'è, proprio l'orario degli "Stati Generali della Lazialità" al Teatro Manzoni, dibattito allargato che vedrà la partecipazione di personalità importanti del mondo Lazio.