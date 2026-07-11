I tifosi della Lazio: "Gattuso in concomitanza con gli Stati Generali? Solita provocazione di Lotito"
Oggi è il Gattuso-Day, il giorno della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Lazio, che ha accettato di raccogliere l'eredità di Sarri e di far partire un nuovo ciclo. L'appuntamento è fissato alle 16 di oggi (sabato 11 luglio): parlerà al termine dei controlli e dei test atletici odierni in campo a cui si sottoporranno i giocatori, tornati a Formello. Saranno le prime parole di Ringhio al mondo biancoceleste, magari chiarendo obiettivi e ambizioni, volontà ed emozioni. Il rischio però che il tutto slitti alle 17 c'è, proprio l'orario degli "Stati Generali della Lazialità" al Teatro Manzoni, dibattito allargato che vedrà la partecipazione di personalità importanti del mondo Lazio.
La rabbia dei tifosi della Lazio
I tifosi non credono più alle casualità, già il lancio delle nuove maglie era avvenuto il 2 luglio, nella mattinata della maximanifestazione contro Lotito. Adesso la "coincidenza" dell'orario della conferenza di Gattuso che potrebbe sovrapporsi con quello dell'iniziativa a teatro. È "l'ennesima provocazione di una società allo sbando, un tentativo disperato e inutile di creare un diversivo mediatico per oscurare la voce dei tifosi", hanno scritto i gruppi organizzati, delusi dalla conferma dell'orario della presentazione di Gattuso.
Gli Stati Generali della Lazialità
Gli Stati Generali andranno in scesa presso il Teatro Marconi, sito a pochi passi da via Col di Lana, che ha ospitato la sede del club dal 1966 fino ai primi anni 2000. Nei giorni scorsi gli organizzatori dell'evento hanno dichiarato che nel corso della giornata lanceranno una proposta concreta sul ruolo dei laziali circa il destino della propria squadra.