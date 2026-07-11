Gattuso: "La Lazio ha una storia gloriosa, mi hanno spiegato la situazione ma per alcuni problemi non posso farci niente"
Mentre il mondo biancoceleste ribolle e ormai da settimane si mobilita per mostrare tutto il suo dissenso nei confronti della gestione Lotito con la convocazione degli Stati Generali, la Lazio presenta il suo nuovo allenatore, Gennaro Gattuso. L'ex ct della Nazionale subentra a Sarri in piena tempesta, ma ha esperienza, spalle larghe e temperamento. Ecco le sue prime parole da tecnico biancoceleste durante la conferenza stampa di Formello. Da lunedì a parlare sarà invece il campo, con il ritiro precampionato che prenderà il via proprio nel quartier generale dei biancocelesti.
Gattuso pronto alla battaglia: "So tutto, c'è da mettere l'elmetto e lavorare"
Prima ancora di rispondere alle domande dei giornalisti, è Gattuso a prendere la parola: "Sono orgoglioso di essere qui, mi hanno spiegato la situazione e so tutto, ma io non ci posso fare niente, c'è da mettersi l'elmetto e lavorare al meglio per rispettare la gloriosa storia della Lazio, le sensazioni sono buonissime".
I motivi della scelta: "È una sfida, ma sono pronto"
"Sono stato vicino alla Lazio più volte in passato, ora sono qui e so che sarà una sfida, ma al presidente e al direttore ho detto che se riesco a lavorare come voglio io sono pronto. L'obiettivo è creare un clima familiare e riuscire a costruire una squadra che diverta la gente, anche quella che resterà a casa, e che la renda orgogliosa".
Sulle cessioni in difesa: "Speriamo la nostra forza sia l'attacco"
"Speriamo che la nostra forza diventi l'attacco. Non voglio parlare adesso di moduli, ma a me piace una linea di difesa che rompe e che non lavori di reparto come con Sarri. Gila è partito e dovremo fare qualcosa, ma prendere tanto per prendere non mi piace, abbiamo pochi soldi e quei pochi vanno spesi bene".
Sul mercato: "Sicuramente un centrale, poi valuteremo"
"Che ci sia da fare un centrale di difesa è il segreto di Pulcinella, ma per il resto dovremo valutare. Ratkov la scorsa stagione ha avuto difficoltà, ma la base c'è perché a centrocampo ci sono buoni giocatori, sui terzini a destra e a sinistra siamo tanti, in porta ho perso Provedel ma è tornato Mandas, Vediamo cosa si potrà fare, ma il senso di appartenenza non dovrà mai mancare".
Sulla mancanza del pubblico: "Questo è un alibi"
"Se parliamo sempre di questa problematica rischia di diventare un alibi. I giocatori e Sarri hanno già vissuto questa situazione l'anno scorso e sono stati bravi. Ma i tifosi hanno già detto da tempo che saranno con noi in trasferta. In casa pagheremo la loro assenza e dovremo essere bravi noi a lavorare al meglio".