Gattuso: "La Lazio ha una storia gloriosa, mi hanno spiegato la situazione ma per alcuni problemi non posso farci niente"

Mentre il mondo biancoceleste ribolle e ormai da settimane si mobilita per mostrare tutto il suo dissenso nei confronti della gestione Lotito con la convocazione degli Stati Generali , la Lazio presenta il suo nuovo allenatore, Gennaro Gattuso . L'ex ct della Nazionale subentra a Sarri in piena tempesta, ma ha esperienza, spalle larghe e temperamento. Ecco le sue prime parole da tecnico biancoceleste durante la conferenza stampa di Formello. Da lunedì a parlare sarà invece il campo, con il ritiro precampionato che prenderà il via proprio nel quartier generale dei biancocelesti.

Gattuso pronto alla battaglia: "So tutto, c'è da mettere l'elmetto e lavorare"

Prima ancora di rispondere alle domande dei giornalisti, è Gattuso a prendere la parola: "Sono orgoglioso di essere qui, mi hanno spiegato la situazione e so tutto, ma io non ci posso fare niente, c'è da mettersi l'elmetto e lavorare al meglio per rispettare la gloriosa storia della Lazio, le sensazioni sono buonissime".

I motivi della scelta: "È una sfida, ma sono pronto"

"Sono stato vicino alla Lazio più volte in passato, ora sono qui e so che sarà una sfida, ma al presidente e al direttore ho detto che se riesco a lavorare come voglio io sono pronto. L'obiettivo è creare un clima familiare e riuscire a costruire una squadra che diverta la gente, anche quella che resterà a casa, e che la renda orgogliosa".

Sulle cessioni in difesa: "Speriamo la nostra forza sia l'attacco"

"Speriamo che la nostra forza diventi l'attacco. Non voglio parlare adesso di moduli, ma a me piace una linea di difesa che rompe e che non lavori di reparto come con Sarri. Gila è partito e dovremo fare qualcosa, ma prendere tanto per prendere non mi piace, abbiamo pochi soldi e quei pochi vanno spesi bene".

Sul mercato: "Sicuramente un centrale, poi valuteremo"

"Che ci sia da fare un centrale di difesa è il segreto di Pulcinella, ma per il resto dovremo valutare. Ratkov la scorsa stagione ha avuto difficoltà, ma la base c'è perché a centrocampo ci sono buoni giocatori, sui terzini a destra e a sinistra siamo tanti, in porta ho perso Provedel ma è tornato Mandas, Vediamo cosa si potrà fare, ma il senso di appartenenza non dovrà mai mancare".

Sulla mancanza del pubblico: "Questo è un alibi"

"Se parliamo sempre di questa problematica rischia di diventare un alibi. I giocatori e Sarri hanno già vissuto questa situazione l'anno scorso e sono stati bravi. Ma i tifosi hanno già detto da tempo che saranno con noi in trasferta. In casa pagheremo la loro assenza e dovremo essere bravi noi a lavorare al meglio".