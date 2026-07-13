I tifosi della Lazio in azione. L’idea: creare un’associazione di rappresentanza

Il progetto dei tifosi della Lazio

L'annuncio è arrivato al termine dell'evento, quando Franco Spicciariello ha spiegato come la mobilitazione sia destinata ad andare avanti: «La protesta continuerà nei prossimi mesi in più forme - come anche annunciato dal tifo organizzato - in piazza, in trasferta e sui social media. In parallelo stiamo lavorando a un modello di rappresentanza stabile dei tifosi, capace di interloquire in maniera strutturata con la società e con le istituzioni», ha dichiarato, anticipando quello che potrebbe diventare uno dei risultati più significativi dell'intero percorso avviato dagli Stati Generali: la nascita di una struttura di rappresentanza della tifoseria ispirata ai supporter’s trust inglesi. L'obiettivo è quello di costruire un organismo capace di rappresentare tutte le anime del tifo laziale, favorendo un dialogo stabile con la società. Una realtà differente rispetto ai gruppi organizzati, con cui condividere però un percorso comune, nella convinzione che ogni componente della tifoseria debba poter trovare uno spazio all'interno di un unico sistema di rappresentanza. Un modello già consolidato in numerosi Paesi europei, basti pensare che nel Regno Unito dal 2015 la strutturazione del dialogo è condizione per la licenza. Si tratta di un progetto - diverso da quello dell'azionariato popolare che sta portando avanti in Parlamento (passato in Camera e sospeso in Senato) il deputato della Lega Riccardo Molinari - che si propone come uno dei principali obiettivi della fase successiva agli Stati Generali, puntando a trasformare una mobilitazione spontanea in un interlocutore riconoscibile e permanente.

Lazio, confermato l'interesse della politica

Pur presenti esclusivamente in qualità di tifosi, la partecipazione del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e quella di Fabrizio Alfano, portavoce della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e fondatore del primo Lazio Club Parlamento, hanno poi confermato l'interesse della politica. «Era importante esserci - ha detto il Governatore - e far vedere che le istituzioni ci sono, perché siamo in presenza di una frattura. Il calcio è un elemento di coesione sociale e non può essere a corrente alternata. A Lotito ho chiesto personalmente perché non chieda scusa. Quella è la madre di tutte le domande. In questi giorni ho chiamato il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe. Lui scrisse una lettera pubblica assumendosi le responsabilità e chiedendo scusa ai tifosi dopo l’ultima retrocessione. Mi ha detto che dopo aver riconquistato la Serie A per la terza volta non voleva più vedere il club retrocedere e così, dal momento che lui da solo non ce l'avrebbe fatta, ha chiesto aiuto e l'ha trovato in un fondo americano. Gli ho fatto i complimenti».