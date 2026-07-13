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La Lazio di Gattuso subito con il pallone: come è andato il primo allenamento a Formello

Il nuovo tecnico biancoceleste ha lavorato per la prima volta con il gruppo, testato subito con una partitella
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TagsLazioGattuso
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ROMA - La nuova stagione della Lazio targata Gattuso è iniziata. A Formello, dopo i test fisici e la conferenza di presentazione dell'allenatore dei giorni scorsi, è andato in scena il primo allenamento guidato da Ringhio e dal suo staff. Non avendo giocatori impegnati al Mondiale, Gattuso ha potuto lavorare con il gruppo quasi al completo: assenti solamente in tre, Cataldi, Isaksen e Furlanetto, ancora alle prese con il recupero dai rispettivi interventi chirurgici. 

Gattuso, subito il pallone

Subito il pallone, il nuovo tecnico non ha perso tempo. Infatti, dopo una prima fase di attivazione atletica è iniziato il lavoro con il pallone. Partirella, torello e altri esercizi, il focus è rimasto lo stesso: cominciare a studiare la squadra con il pallone tra i piedi e dare le prime indicazioni tattiche. Questa parte di allenamento è durata circa trenta minuti, l'ultima fase della seduta ha visto altro lavoro atletico: i calciatori biancocelesti hanno indossato le scarpe da ginnastica e hanno dato il via alle staffette. Intorno alle 10:45, dopo un'ora e mezza circa di lavoro, il primo allenamento di Gattuso da tencico della Lazio è terminato.

 

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