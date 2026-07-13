Tutte le date delle amichevoli estive della Lazio

ROMA - La nuova Lazio di Gattuso si potrà vedere all'opera per la prima volta il 20 luglio, nel test in famiglia con la Primavera. A seguire ci sarà quello del 26 contro il Flaminia Civita Castellana (ore 18 al Fersini), in cui potranno eventualmente entrare i tifosi. Stesso discorso per la gara con l'Avellino guidato da Alessandro Nesta dell’1 agosto (ore 11, sempre al Fersini). Il giorno successivo ci sarà invece la prima partita in trasferta di questa pre-season, quella con l'Ascoli alle 20.45 al Del Duca. Il 5 sarà il momento di ospitare a Formello (ore 18) l'Ostiamare di proprietà di Daniele De Rossi, mentre il 9 al Benito Stirpe è in programma la sfida con il Frosinone neo-promosso (20.45), che sancirà la fine del ritiro a una settimana esatta dal debutto stagionale in Coppa Italia con il Mantova.