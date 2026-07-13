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lunedì 13 luglio 2026
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Lazio, Doekhi è atterrato a Roma: incontro con la società per chiudere il nuovo difensore di Gattuso

Il difensore olandese è atterrato nella capitale. A Formello incontrerà Ringhio per discutere una nuova avventura in biancoceleste
1 min
TagsLazioCalciomercatoDoekhi
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In arrivo per la Lazio il sostituto di Mario Gila, Danilho Doekhi è sbarcato a Roma. Alto 190 centimetri il classe '98 arriva da svincolato dopo aver disputato l'ultima stagione all'Union Berlino, club in cui giocava dal 2022. Per lui un passato nel Jong Ajax tra il 2016 e il 2018, la seconda squadra dei lancieri. Con la squadra tedesca ha disputato complessivamente 117 partite in Bundesliga collezionando 13 gol e 3 assist.

Chi è il nuovo colpo (a zero) in arrivo a Formello

Danilho Doekhi, 28 anni, 1,90 di altezza, olandese, ha origini surinamesi. Si parla di un difensore fisico, in linea con le richieste di Gattuso per rimpiazzare Gila. L'altro nome, nonchè suo compagno di squadra all'Union è quello di Diogo Leite, è da gennaio che va avanti il tiremmolla. La virata è di ieri, una doppia possibilità per dare a Gattuso due difensori nei primi giorni del ritiro (scattato oggi). «Abbiamo pochi soldi», ha detto Rino, uomo-verità. 

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