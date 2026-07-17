Abbonamenti Lazio, rinviata la comunicazione sui dati ufficiali: cosa sta succedendo

La prima finestra si è chiusa, ma per conoscere il dato ufficiale degli abbonamenti bisognerà attendere ancora . La Lazio ha deciso di rinviare al 22 luglio la comunicazione sul numero delle tessere sottoscritte , preferendo attendere la conclusione dell'intera fase dedicata ai rinnovi con prelazione prima di fare un primo bilancio.

Strategia

Fino a ieri era infatti possibile confermare il proprio posto della scorsa stagione oppure sottoscrivere un nuovo abbonamento scegliendo tra i seggiolini rimasti liberi. Da ieri alle 12 è decaduto il "privilegio" per i vecchi abbonati e si è invece aperta la seconda parte, quella del "Rinnovo con prelazione sui posti rimasti liberi", che resterà attiva fino alle 23.59 di martedì 21 luglio. Solo successivamente il club renderà noti i primi numeri ufficiali. La società spera ancora in una leggera accelerazione. L'idea a Formello è che una parte dei tifosi abbia volutamente atteso per poter scegliere una sistemazione migliore all'interno dell'Olimpico. Le indiscrezioni filtrate finora, però, continuano a raccontare uno scenario complicato. Le tessere sottoscritte sarebbero attorno al migliaio, un dato ancora molto lontano dalle quasi 30mila della scorsa stagione e destinato, se il trend non cambierà, a trasformarsi nel peggior risultato dell'era Lotito.

Flop

Il precedente più negativo resta quello del 2016. Fu l’estate passata alla storia per gli appena 11 abbonamenti sottoscritti nel primo giorno di vendita e per una campagna conclusa con circa 6.000 tessere complessive. Oggi il rischio concreto è quello di scendere addirittura al di sotto di quella soglia, conseguenza diretta della profonda contestazione che da mesi coinvolge la tifoseria organizzata e una larga parte del popolo biancoceleste. Non sarebbe soltanto un problema d’immagine. Un’Olimpico semivuoto, ovviamente, comporterebbe anche un pesante contraccolpo economico.