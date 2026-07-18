Lazio, Kennedy è una furia: litiga con un avversario e viene espulso in Brasile. I social si scatenano

John Kennedy , attaccante entrato nel mirino della Lazio, è stato il protagonista della sfida tra il Fluminense e il Brigantino, match valido per la 19esima giornata del Brasilerao : la prima disputata in Brasile dopo lo stop per i Mondiali di calcio. L'attaccante, che il direttore sportivo dei biancocelesti Fabiani vorrebbe consegnare a Gattuso , è stato espulso nel recupero, per aver provocato una rissa.

Rissa nel finale: Kennedy espulso

Kennedy ha iniziato la sfida in panchina: il tecnico del Fluminense lo ha inserito ad inizio ripresa al posto di Jefferson Savarino, nel ruolo di trequartista alle spalle della punta centrale, con l'obiettivo di aiutare la squadra a trovare il pareggio. Dopo un paio di iniziative, il numero nove del Fluminense si è reso protagonista di una rissa a fine gara.

Social scatenati dopo Fluminense-Brigantino

Al 94' dopo un brutto intervento di un difensore del Brigantino ai danni di Canobbio, ha difeso il compagno, spingendo in modo plateale Fabinho e scatenando un vero e proprio parapiglia tra i giocatori delle due squadre. L'arbitro, una volta placati gli animi, ha espulso sia Kennedy, che l'avversario. L'episodio ha scatenato i tifosi del Fluminense sui social. Molti hanno difeso Kennedy, altri hanno rimarcato l'eccessiva animosità che ha portato alla rissa: "E' tornato il vero Brasilerao", hanno scritto in molti.