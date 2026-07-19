Romagnoli dentro o fuori: entro martedì svolta a strappo

Al Sadd-Romagnoli: c'è l'accordo con la Lazio, ma i ritardi si accumulano

Nelle scorse settimane il club qatariota aveva trovato l'accordo per l'acquisto di Romagnoli a 3 milioni (con pagamento rateizzato in rate ravvicinate), mentre il difensore ha concordato un contratto triennale da 6 milioni netti a stagione. Lo stesso giocatore nella giornata di contestazione dei tifosi del 2 luglio aveva mandato il messaggio d'addio: «Dopo quattro anni lascio questo club, siete stati fondamentali per me. Mi avete dato tantissimo amore, non lo dimenticherò mai. Il rammarico è non avervi salutato allo stadio come era giusto che fosse, ma sappiamo la situazione quale sia. Ci rivedremo presto sugli spalti, su questo non c'è dubbio». Da quel giorno, però, non è ancora arrivata l'ufficialità del trasferimento, che ha iniziato ad accumulare ritardi uno dopo l'altro.

Tutti i motivi dietro al ritardo del trasferimento

Il primo ostacolo è stato di natura fiscale. Non è chiaro se sia stato superato, sembra di no. L'Al-Sadd poi ha cambiato allenatore, affidando la panchina a Razvan Lucescu (ha raccolto l'eredità di Roberto Mancini). Un passaggio che ha inevitabilmente imposto una nuova condivisione delle strategie di mercato prima di procedere con gli acquisti: il nuovo tecnico, in ogni caso, avrebbe espresso il proprio gradimento sull'operazione. Poi c'è stato da fare i conti anche con il lutto nazionale seguito alla morte dell'ex emiro del Qatar, circostanza che ha inevitabilmente rallentato diverse attività amministrative e istituzionali. A questo si sono legati aspetti burocratici relativi alla firma dei contratti. L'ipotesi iniziale prevedeva che Romagnoli si recasse direttamente in Qatar per completare tutta la documentazione e raggiungesse soltanto in un secondo momento i nuovi compagni nel ritiro estivo in Austria. Gli agenti del calciatore hanno però cercato di verificare la possibilità di svolgere tutte le pratiche direttamente nella sede del ritiro, evitando così un doppio viaggio. Una soluzione logisticamente più semplice, ma più complessa sotto il profilo burocratico.

Decisive le prossime 72 ore

Nel frattempo è emerso anche un ulteriore elemento. Da questa stagione il campionato qatariota ha modificato il regolamento relativo agli stranieri, consentendo di schierare contemporaneamente soltanto 5 giocatori extracomunitari e riducendo anche il numero complessivo di quelli tesserabili. Una riforma che ha costretto tutti i club, Al-Sadd compreso, a rivedere con attenzione la composizione della rosa. Nonostante questo susseguirsi di rallentamenti, dal lato del giocatore continua a filtrare serenità. Romagnoli resta convinto che l'affare si concluderà regolarmente. La giornata di ieri avrebbe dovuto rappresentare uno snodo importante, adesso gli occhi sono puntati sulle prossime 72 ore, considerate il momento chiave per ricevere finalmente il via libera definitivo.