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lunedì 20 luglio 2026
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Dove vedere Lazio-Lazio Primavera in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla prima delle sei amichevoli precampionato dei biancocelesti di Gattuso
3 min
TagsLazioLazio PrimaveraAmichevole Lazio-Lazio Primavera
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Tutte le notizie sulla squadra

Prima amichevole precampionato per la Lazio di Gennaro Gattuso, che a Formello sfida la Lazio Primavera di Francesco Punzi. La stagione 2026/27 dei biancocelesti prenderà ufficialmente il via il prossimo 16 agosto con la sfida di Coppa Italia contro il Mantova. A seguire sarà la volta della Serie A: debutto in campionato il 24 agosto sul campo del Bologna.

Lazio-Lazio Primavera, l'orario

L'amichevole tra Lazio e Lazio Primavera è in programma oggi, lunedì 20 luglio, a porte chiuse, alle ore 18, al Campo Centrale del Training Center S.S. Lazio, a Formello (Roma).

Dove vedere Lazio-Lazio Primavera in diretta tv

Lazio-Lazio Primavera sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Lazio Primavera, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta l'amichevole anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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