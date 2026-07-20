Dove vedere Lazio-Lazio Primavera in tv? Dazn o Sky, orario

Lazio-Lazio Primavera, l'orario

L'amichevole tra Lazio e Lazio Primavera è in programma oggi, lunedì 20 luglio, a porte chiuse, alle ore 18, al Campo Centrale del Training Center S.S. Lazio, a Formello (Roma).

Dove vedere Lazio-Lazio Primavera in diretta tv

Lazio-Lazio Primavera sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Lazio Primavera, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta l'amichevole anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.