Lazio-Lazio Primavera diretta, segui LIVE la prima amichevole di Gattuso
Primo test stagionale per la Lazio di Gennaro Gattuso. Alle ore 18:00 i biancocelesti scenderanno in campo al Training Center S.S. Lazio per affrontare la Primavera allenata da Punzi, nella prima uscita ufficiale della preparazione estiva. Segui con noi la diretta testuale del match a partire dalle ore 17:00, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
17:47
Volti nuovi
Questo test sarà l'occasione per molti giocatori biancocelesti, come Przyborek e Ratkov, di mettersi in luce.
17:32
Le formazioni
LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard, Pellegrini; Galassi, Przyborek; Zaccagni, Noslin, Dia; Ratkov. All.: Gattuso.
LAZIO PRIMAVERA (4-3-3): Motta; Avram, Ciucci, Pernaselci, Trifelli; Santagostino, Gatto, Battisti; Eone, Sulejmani, Canali. All.: Punzi.
17:23
Sarà Gattuso ad arbitrare
Sarà un test, non un'amichevole ufficiale, e quindi anche l'arbitraggio sarà casalingo: dirigerà direttamente Gattuso la sfida, che interverrà qualora ce ne fosse bisogno.
17:10
Attesa per la prima formazione di Gattuso
Non si conosce ancora l'undici che Gattuso schiererà, tra qualche minuto saranno ufficiali le formazioni.
17:00
La prima amichevole della Lazio
Alle 18 la Lazio scenderà in campo per il primo test della nuova stagione. Per Gennaro Gattuso sarà l'occasione per raccogliere le prime indicazioni dopo una settimana di lavoro intenso e iniziare a ottenere risposte sullo stato della squadra. Il ritiro estivo si concluderà proprio al termine della sfida contro la Primavera di Punzi, confermato alla guida dei biancocelesti.