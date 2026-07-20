Lazio-Lazio Primavera diretta, segui LIVE la prima amichevole di Gattuso

17:47

Volti nuovi

Questo test sarà l'occasione per molti giocatori biancocelesti, come Przyborek e Ratkov, di mettersi in luce.

17:32

Le formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard, Pellegrini; Galassi, Przyborek; Zaccagni, Noslin, Dia; Ratkov. All.: Gattuso.

LAZIO PRIMAVERA (4-3-3): Motta; Avram, Ciucci, Pernaselci, Trifelli; Santagostino, Gatto, Battisti; Eone, Sulejmani, Canali. All.: Punzi.

17:23

Sarà Gattuso ad arbitrare

Sarà un test, non un'amichevole ufficiale, e quindi anche l'arbitraggio sarà casalingo: dirigerà direttamente Gattuso la sfida, che interverrà qualora ce ne fosse bisogno.

17:10

Attesa per la prima formazione di Gattuso

Non si conosce ancora l'undici che Gattuso schiererà, tra qualche minuto saranno ufficiali le formazioni.

17:00

La prima amichevole della Lazio

Alle 18 la Lazio scenderà in campo per il primo test della nuova stagione. Per Gennaro Gattuso sarà l'occasione per raccogliere le prime indicazioni dopo una settimana di lavoro intenso e iniziare a ottenere risposte sullo stato della squadra. Il ritiro estivo si concluderà proprio al termine della sfida contro la Primavera di Punzi, confermato alla guida dei biancocelesti.

Formello