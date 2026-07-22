Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lazio, Romagnoli convocato per le visite mediche: il Qatar si allontana ancora

In stand-by la trattativa con l'Al Sadd, con il difensore biancoceleste che al momento resta un giocatore della squadra di Gattuso
2 min
TagsromagnoliLazioAl Sadd
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Alessio Romagnoli è stato ufficialmente convocato dalla Lazio per le visite mediche utili ad unirsi al ritiro della squadra di Gennaro Gattuso. È in stand-by, infatti, la trattativa con l'Al Sadd, che ad oggi ha fatto un passo indietro, raffreddando non poco i contatti con l'entourage del ragazzo.

Lazio, Romagnoli convocato per il ritiro: si allontana l'Al Sadd

Alessio Romagnoli è stato di fatto reintegrato dalla Lazio di Claudio Lotito in attesa di novità sul fronte Qatar. Il difensore classe '95 è stato convocato per il ritiro e ora si attende una risposta definitiva dell'Al Sadd, che aveva messo sul piatto lo stesso stipendio pattuito lo scorso gennaio e 3 milioni di euro per il cartellino del leader difensivo biancoceleste. Il motivo del dietrofront? Se pochi mesi fa era stato Lotito ad opporsi, per problemi legati ad alcune mensilità del calciatore, stavolta sarebbero state decisive le 48 ore post weekend. Colpa del nuovo tecnico, con Razvan Lucescu al posto di Mancini, o del tempo perso a seguito della morte di Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar? Oppure conseguenza della modifica del regolamento relativa alla riduzione degli extracomunitari tesserabili? Lo stesso Romagnoli cerca ancora una spiegazione.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Romagnoli-Qatar, non si fa (di nuovo)Romagnoli, dentro o fuori

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS