Lazio, Romagnoli convocato per le visite mediche: il Qatar si allontana ancora

Alessio Romagnoli è stato ufficialmente convocato dalla Lazio per le visite mediche utili ad unirsi al ritiro della squadra di Gennaro Gattuso. È in stand-by, infatti, la trattativa con l'Al Sadd , che ad oggi ha fatto un passo indietro, raffreddando non poco i contatti con l'entourage del ragazzo.

Lazio, Romagnoli convocato per il ritiro: si allontana l'Al Sadd

Alessio Romagnoli è stato di fatto reintegrato dalla Lazio di Claudio Lotito in attesa di novità sul fronte Qatar. Il difensore classe '95 è stato convocato per il ritiro e ora si attende una risposta definitiva dell'Al Sadd, che aveva messo sul piatto lo stesso stipendio pattuito lo scorso gennaio e 3 milioni di euro per il cartellino del leader difensivo biancoceleste. Il motivo del dietrofront? Se pochi mesi fa era stato Lotito ad opporsi, per problemi legati ad alcune mensilità del calciatore, stavolta sarebbero state decisive le 48 ore post weekend. Colpa del nuovo tecnico, con Razvan Lucescu al posto di Mancini, o del tempo perso a seguito della morte di Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar? Oppure conseguenza della modifica del regolamento relativa alla riduzione degli extracomunitari tesserabili? Lo stesso Romagnoli cerca ancora una spiegazione.