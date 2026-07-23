L'agente di Romagnoli: "Trattativa con Al-Sadd bloccata. Futuro alla Lazio? Non ci pensiamo"

L'affare che doveva portare Romagnoli all'Al-Sadd è in standby e il difensore è stato convocato ufficialmente dalla Lazio per le visite mediche di inizio stagione. Dunque, Alessio è per il momento reintegrato in rosa, in attesa che sul mercato si sblocchi la trattativa per portarlo in Qatar, per la seconda volta in panne come successo a gennaio scorso. Sui motivi dello stop improvviso con il club arabo si è espresso l'agente di Romagnoli, Vincenzo Raiola, che ha saputo dare dettagli e delucidazioni sulla trattativa arenata.

L'agente di Romagnoli: "Al-Sadd in standby" Ai microfoni di chiamarsibomber.com Raiola ha chiarito: "In primis la trattativa ha subìto un rallentamento alla luce della morte dell’ex emiro (Hamad Bin Khalaifa al Thani, ndr), in seguito alla quale è stato dichiarato lutto nazionale in tutto il paese. A questo si aggiunge la questione relativa alla guerra: di recente si è registrato l’attacco a un pozzo petrolifero in Qatar. Da qui, la decisione del ministero che si occupa della gestione dello sport di investire risorse principalmente sulla difesa. Una situazione ritenute prioritaria rispetto al calcio. Pertanto, il calcio è stato momentaneamente messo in secondo piano: il ministero dovrebbe fornire il budget da investire sul mercato e, al momento, questo passo non è stato ancora fatto. Di conseguenza i club qatarioti non possono prendere accordi con altre società. Al momento, si attende che il ministero metta a disposizione il budget previsto per il mercato".

Il futuro di Romagnoli "L’Al-Sadd vuole Romagnoli e l’operazione resta aperta, ma ad oggi non può firmare nessun accordo per il trasferimento fino a quando non si sbloccherà la situazione relativa al budget. Confermo che svolgerà i test con la Lazio, mentre su un possibile futuro alla Lazio adesso non ci pensiamo. Come detto, aspettiamo notizie dal ministero del Qatar. Se la Lazio ha dato una deadline? No", ha concluso Raiola.

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