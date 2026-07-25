Occhio ai saldi: la Lazio ci prova per Fabbian e Brescianini
Roma - Saldi di stagione. Vendite stock. Acquisti a basso costo, al massimo a metà prezzo. E’ il mercato della Lazio alla data di oggi. Si è partiti dai parametri zero Pedraza e Doekhi. Si continua guardando al “fuori tutto” degli altri. E’ l’arte di arrangiarsi, non resta che questo nell’estate del semiblocco di mercato, dell’austerity, dei «pochi soldi» come detto da Gattuso. L’ultima idea è strappare il prestito di un centrocampista alla Fiorentina. In ballo Brescianini e Fabbian, due identikit diversi. Il primo più difensivo, il secondo più offensivo. Brescianini è più mediano a due, anche mezzala a tre. Fabbian è più trequartista. Possono essere in uscita, ma da Firenze non lo dicono, assicurano il contrario e soprattutto che non sono in svendita. Sono due giocatori già valutati dalla Lazio nelle finestre precedenti.
Lazio, gli scenari
Lotito cerca sponde, ne ha pochissime. Con Paratici ha sempre avuto un canale aperto in passato. La Fiorentina sta ricostruendo, ha giocatori in uscita, questo non vuol dire che siano in pronta consegna. Brescianini e Fabbian sono stati riscattati per 23 milioni. Se Lotito li vuole deve garantire condizioni di riscatto precise. Il prestito secco non sarebbe accettato. La Lazio aveva pensato a Piccoli per l’attacco e a Comuzzo per la difesa. Si cercano i migliori ricambi usati per completare la squadra. Gattuso aspettava e aspetta il sostituto di Gila e un nuovo 9. Dominguez della Dinamo Zagabria resta il prescelto, ma non c’è accordo su prezzo e formula. L’offerta è di 3,5 milioni più 8 di riscatto legato all’Europa. La Dinamo chiede 15 e il prestito con obbligo. La Lazio non vuole impegnarsi a titolo definitivo per non appesantire i conti, prova ad arrivare al controllo di settembre con le casse alleggerite. Noah Markmann, 19 anni, del Nordsjælland è una delle alternative insieme a Comuzzo della Fiorentina. Un baby alle prime armi. Gattuso ha solo difensori alti e grossi: Provstgaard, Gigot e Doekhi. Patric c’è e non c’è. Dominguez, per quanto abbia 21 anni e sia alto 1,90, è l’unico con caratteristiche di palleggio, con un passo veloce in uscita. E’ scuola Barcellona, ha fatto esperienza da titolare in Croazia, ha esordito nelle Coppe europee.
Il centravanti
Gli stock del momento per la difesa e il centrocampo. Un colpo in attacco oppure il solito last minute. E’ il piano, intricato più che articolato, della Lazio per completare il mercato. Risparmiando sul difensore, Lotito avrebbe garantito un budget di 10-12 milioni per il centravanti. Carlos Espí del Levante, 21 anni, è entrato in lista. Ha segnato 11 gol nell’ultima Liga, ha già una valutazione superiore ai 15 milioni. Gira e rigira il nome di Gimenez, in uscita dal Milan. Può essere realizzabile solo se regalato in prestito, sempre che il giocatore accetti la destinazione. Gli andrebbe riconosciuto un ingaggio da 2,5 milioni. Il rischio è dover arrivare alla fine di agosto per fare un tentativo, sempre che Gimenez sia ancora al Milan. In ogni estate, nonostante i deficit economici, spuntano nomi di grido, obiettivi puntualmente disattesi. Gimenez è un nuovo banco di prova. Certo è che Gattuso non può andare avanti con Ratkov (carente alla prima uscita), Dia e Noslin. Ha bisogno di un top scorer, non di finti centravanti. Basta rammendi, servono gol.