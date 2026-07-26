Lazio-Mantova sarà trasmessa gratis in tv: dove e quando vederla
Oggi il secondo test della Lazio, poi uno stop di qualche giorno e il via alla seconda fase del precampionato. L’1 agosto la gara con l’Avellino di Nesta (ore 11), il giorno successivo l’amichevole di Ascoli alle 20.45 al Del Duca. Il 5 a Formello arriverà l’Ostiamare di proprietà di Daniele De Rossi, il 9 al Benito Stirpe la sfida con il Frosinone.
Il 16 agosto il debutto ufficiale all'Olimpico contro il Mantova
Rino prepara la squadra per il debutto ufficiale del 16 agosto contro il Mantova all’Olimpico. L’arrivo al nono posto dei biancocelesti costringe a giocare i trentaduesimi di Coppa Italia. La partita è in programma alle 21,15, in diretta su Italia 1.