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Lazio-Mantova sarà trasmessa gratis in tv: dove e quando vederla

Novità in vista della sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, in programma il prossimo 16 agosto, che sancirà il debutto stagionale in gara ufficiale dei biancocelesti di Gattuso
Daniele Rindone
2 min
TagsLazioLazio-Mantovacoppa italia
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Oggi il secondo test della Lazio, poi uno stop di qualche giorno e il via alla seconda fase del precampionato. L’1 agosto la gara con l’Avellino di Nesta (ore 11), il giorno successivo l’amichevole di Ascoli alle 20.45 al Del Duca. Il 5 a Formello arriverà l’Ostiamare di proprietà di Daniele De Rossi, il 9 al Benito Stirpe la sfida con il Frosinone.

Il 16 agosto il debutto ufficiale all'Olimpico contro il Mantova

Rino prepara la squadra per il debutto ufficiale del 16 agosto contro il Mantova all’Olimpico. L’arrivo al nono posto dei biancocelesti costringe a giocare i trentaduesimi di Coppa Italia. La partita è in programma alle 21,15, in diretta su Italia 1.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

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