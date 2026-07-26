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Incubo abbonamenti per la Lazio: il dato sconsolante su Nord e Distinti

Il cuore del tifo biancoceleste continua a mandare un messaggio chiarissimo alla società: la protesta va avanti
Marco Ercole
4 min
TagsLazioAbbonamenti Lazio
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Cambiano le fasi della campagna abbonamenti, non la sostanza. La vendita libera, iniziata giovedì 23 luglio, non ha prodotto alcuna inversione di tendenza. Al contrario, il cuore del tifo biancoceleste continua a mandare un messaggio chiarissimo alla società: la protesta va avanti. L'immagine più significativa arriva ancora dalla Curva Nord e dai due Distinti adiacenti. Settori che solo dodici mesi fa, nonostante il mercato bloccato, erano stati presi d'assalto, esaurendosi praticamente nelle prime fasi della campagna abbonamenti. Oggi, invece, il colpo d'occhio è completamente diverso. 

Abbonamenti Lazio: ancora disponibili 18.620 posti

I numeri raccontano meglio di qualsiasi parola il clima che si respira attorno alla Lazio. Fino a questo momento sono state sottoscritte appena 1.396 tessere complessive in quei tre settori: 669 in Curva Nord, 348 nei Distinti Nord-Ovest e 379 nei Distinti Nord-Est. Restano così ancora disponibili 18.620 posti, un vuoto enorme.

Lazio, la contestazione non accenna a diminuire

È la conferma di una contestazione che non accenna a diminuire. La linea scelta dalla tifoseria organizzata resta quella annunciata nelle scorse settimane: disertare le partite casalinghe per manifestare il proprio dissenso nei confronti della proprietà. Una presa di posizione che, almeno finora, ha trovato un'adesione praticamente totale anche tra i sostenitori che negli ultimi anni avevano contribuito ai record di abbonamenti dell'era Lotito.  

Lazio, trend negativo della campagna abbonamenti

Manca quasi un mese alla conclusione della campagna (fissata per giovedì 20 agosto), ma i primi giorni di vendita libera non hanno modificato il trend. Il ritmo delle sottoscrizioni continua a essere molto basso e il rischio di chiudere con il peggior dato dell'era Lotito resta concreto. Perché sono cambiate solo le fasi, la sostanza è rimasta sempre la stessa.

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