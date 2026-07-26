Dove vedere Lazio-Flaminia Civita Castellana in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo l'amichevole con la Primavera (3-1), la Lazio torna in campo per il secondo test precampionato. al Mirko Fersini, a porte aperte, la sfida con la Flaminia Civita Castellana (Serie D) . Gattuso avrà modo di valutare i progressi del gruppo nell'ultima sgambatura di luglio, prima di tuffarsi in un caldo mese di agosto che porterà in dote il debutto stagionale in Coppa Italia e campionato .

L'amichevole tra Lazio e Flaminia Civita Castellana è in programma oggi, domenica 26 luglio, alle 18 allo stadio Mirko Fersini, a Formello, Roma. Porte aperte come in occasione della gara con l'Avellino guidato da Alessandro Nesta dell’1 agosto (ore 11, sempre al Fersini). Il giorno successivo ci sarà invece la prima partita in trasferta di questa pre-season, quella con l'Ascoli alle 20.45 al Del Duca . Il 5 sarà il momento di ospitare a Formello (ore 18) l'Ostiamare di proprietà di Daniele De Rossi, mentre il 9 al Benito Stirpe è in programma la sfida con il Frosinone neo-promosso (20.45), che sancirà la fine del ritiro a una settimana esatta dal debutto stagionale in Coppa Italia con il Mantova .

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Lazio-Flaminia Civita Castellana, dove vederla in streaming

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