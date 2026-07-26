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Dove vedere Lazio-Flaminia Civita Castellana in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole dei biancocelesti: la probabile formazione di Gattuso
TagsLazioFlaminia Civita CastellanaAmichevole Lazio-Flaminia Civita Castellana
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Tutte le notizie sulla squadra

Dopo l'amichevole con la Primavera (3-1), la Lazio torna in campo per il secondo test precampionato. al Mirko Fersini, a porte aperte, la sfida con la Flaminia Civita Castellana (Serie D). Gattuso avrà modo di valutare i progressi del gruppo nell'ultima sgambatura di luglio, prima di tuffarsi in un caldo mese di agosto che porterà in dote il debutto stagionale in Coppa Italia e campionato.

Lazio-Flaminia Civita Castellana, l'orario

L'amichevole tra Lazio e Flaminia Civita Castellana è in programma oggi, domenica 26 luglio, alle 18 allo stadio Mirko Fersini, a Formello, Roma. Porte aperte come in occasione della gara con l'Avellino guidato da Alessandro Nesta dell’1 agosto (ore 11, sempre al Fersini). Il giorno successivo ci sarà invece la prima partita in trasferta di questa pre-season, quella con l'Ascoli alle 20.45 al Del Duca. Il 5 sarà il momento di ospitare a Formello (ore 18) l'Ostiamare di proprietà di Daniele De Rossi, mentre il 9 al Benito Stirpe è in programma la sfida con il Frosinone neo-promosso (20.45), che sancirà la fine del ritiro a una settimana esatta dal debutto stagionale in Coppa Italia con il Mantova.

Dove vedere Lazio-Flaminia Civita Castellana in diretta tv

Lazio-Flaminia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Flaminia Civita Castellana, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Amichevole Lazio-Flaminia Civita Castellana, la probabile formazione di Gattuso

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Rovella, Galassi; Noslin, Dele-Bashiru, Zaccagni; Artistico. Allenatore: Gattuso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Dopo l'amichevole con la Primavera (3-1), la Lazio torna in campo per il secondo test precampionato. al Mirko Fersini, a porte aperte, la sfida con la Flaminia Civita Castellana (Serie D). Gattuso avrà modo di valutare i progressi del gruppo nell'ultima sgambatura di luglio, prima di tuffarsi in un caldo mese di agosto che porterà in dote il debutto stagionale in Coppa Italia e campionato.

Lazio-Flaminia Civita Castellana, l'orario

L'amichevole tra Lazio e Flaminia Civita Castellana è in programma oggi, domenica 26 luglio, alle 18 allo stadio Mirko Fersini, a Formello, Roma. Porte aperte come in occasione della gara con l'Avellino guidato da Alessandro Nesta dell’1 agosto (ore 11, sempre al Fersini). Il giorno successivo ci sarà invece la prima partita in trasferta di questa pre-season, quella con l'Ascoli alle 20.45 al Del Duca. Il 5 sarà il momento di ospitare a Formello (ore 18) l'Ostiamare di proprietà di Daniele De Rossi, mentre il 9 al Benito Stirpe è in programma la sfida con il Frosinone neo-promosso (20.45), che sancirà la fine del ritiro a una settimana esatta dal debutto stagionale in Coppa Italia con il Mantova.

Dove vedere Lazio-Flaminia Civita Castellana in diretta tv

Lazio-Flaminia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Flaminia Civita Castellana, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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