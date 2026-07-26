Lazio-Flaminia Civita Castellana diretta: segui l'amichevole di Gattuso LIVE

Porte aperte a Formello per la seconda uscita stagionale della nuova Lazio di Gattuso . Dopo la sgambata con la Primavera, vinta in rimonta per 3-1 , il quartier generale, sede del ritiro biancoceleste, ospita la Flaminia Civita Castellana , formazione che milita in Serie D. Uno step meno soft rispetto alla partita con i ragazzi del vivaio, che dovrebbe consentire al nuovo tecnico di valutare i progressi della squadra dopo le prime due settimane di lavoro. Poi si crescerà gradualmente di intensità, affrontando l'Avellino di Nesta, l'Ascoli e il neopromosso Frosinone, con in mezzo il 'derby' contro l'Ostiamare di De Rossi. Un percorso studiato per presentarsi al meglio al primo impegno ufficiale della nuova stagione, contro il Mantova in Coppa Italia . Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio .

Intervallo a Formello con la Lazio al riposo avanti 3-0 sulla Flaminia Civita Castellana grazie alle reti di Cancellieri, Dele Bashiru e Bordon.

18:50

45' +1' - Spreca Taylor, troppo altruista

Bella percussione centrale di Sana Fernandes che scarica bene su Taylor, l'olandese dal limite non calcia ma cerca un assist troppo complicato per Artistico. Rimbrotto dalla panchina, che lo invita a tirare.

18:44

+++ 41' - Tris della Lazio con Bordon! +++

Terzo gol della Lazio, stavolta sugli sviluppi di un corner, con Bordon che si allunga nell'area piccola e batte ancora Fioravanti! +++

18:39

36' - Assolo di Sana Fernandes, rimproverato da Gattuso

Lazio in pressione, Sana Fernandes fa tutto da solo e calcia sul primo palo tra le braccia di Fioravanti, raccogliendo i 'rimproveri' di Gattuso.

18:34

+++ 32' - Raddoppia la Lazio con Dele Bashiru! +++

Si accende subito il nuovo entrato Sana Fernandes, che duetta sulla sinistra con Pedraza, portando alla conclusione ravvicinata Dele Bashiru, che raddoppia per la Lazio!

18:33

30' - Primo cambio nella Lazio

Alla mezz'ora arriva il primo cambio per Gattuso: fuori Serra, dentro Sana Fernandes, che entra alto a sinistra.

18:31

28' - Tentativo frettoloso di Bordon

Lungo palleggio della Lazio, interrotto dalla frettolosa conclusione di Bordon dai 25 metri, che non rende felice Gattuso.

18:27

23' - Metà del primo tempo e cooling break

Gran caldo a Formello e a metà esatta del primo tempo arriva il cooling break per giocatori e squadra arbitrale.

18:24

20' - Annullato il 2-0 di Artistico

Si vede forse per la prima volta Artistico, che la mette subito dentro battendo Fioravanti in uscita, ma il centravanti della Lazio era in posizione irregolare.

18:18

15' - Guizzo di Serra e Lazio vicina al raddoppio

Si accende il talentino biancoceleste Serra, che semina il panico sulla sinistra e crossa radente, costringendo Casoli ad un grande intervento per anticipare Artistico a due passi dalla porta.

18:14

11' - Flaminia Civita Castellana coraggiosa

Gioca con buona personalità la squadra di Onofri, che manda alla conclusione Rivelli, il cui destro si spegne sul fondo.

18:12

8' - Tentativo telefonato di Rovella

Lazio che prova ad essere intensa, andando a recuperare il pallone altissimo. Stavolta al tiro va Rovella, ma il suo destro dal limite è una telefonata a Fioravanti.

18:09

6' - Lazzari vicino al raddoppio

Buon giro palla della Lazio, guidata da Gattuso che si svocia dalla panchina: arriva al tiro Lazzari, che manda alto non di molto.

18:06

+++ 3' - Gol della Lazio: segna Cancellieri! +++

Dopo il pericolo scampato, la Lazio passa al primo affondo con Cancellieri, che strappa il pallone al limite a Marnati e di sinistro batte Fioravanti!

18:05

2' - Papera di Mandas, salva Provstgaard

Subito un brivido per la Lazio, con Mandas che sbaglia l'uscita con i piedi e regala la palla del vantaggio a Bocci, salva Provstgaard sulla linea!

18:03

1' - Calcio d'inizio degli ospiti

Via a Lazio-Flaminia Civita Castellana: calcio d'avvio degli ospiti.

18:01

Tutto pronto al Fersini per Lazio-Flaminia Civita Castellana

Squadre in campo, con Lazzari a capitanare la Lazio. Flaminia Civita Castellana in rossoblu. Dirige il signor Burattini. Ora le foto di rito e poi via all'amichevole del Fersini.

17:53

Gattuso prova il 4-3-3

Dopo aver debuttato con il 'suo' 4-2-3-1 nel test con la Primavera, Gattuso sfrutta la sfida con la Flaminia Civita Castellana per provare anche il 4-3-3: Dele Bashiru e Taylor ai lati di Rovella in mediana, Cancellieri e Serra a supportare Artistico in avanti.

17:48

L'undici della Flaminia Civita Castellana

Flaminia Civita Castellana (4-3-3): Fioravanti; Rivelli, Marnati, Bonugli, Neri; Fortun, Risolo, Casoli; Bocci, Volpe, Agrimi. All.: Onofri

17:46

Curiosità per Pedraza

A sinistra, nel ruolo conteso nelle due ultime stagioni tra Nuno Tavares e Pellegrini, ci sarà lo spagnolo Pedraza, arrivato in biancoceleste a parametro zero dal Villarreal.

17:43

Occasione per Bordon al centro della difesa

Al centro della difesa, al fianco di Provstgaard, non ci sarà il nuovo acquisto Doekhi: titolare sarà Ricardo Bordon.

17:38

Bocciatura per Ratkow, superato da Artistico

Il campo ha dato il suo responso e dopo le prime settimane di ritiro, Gattuso pare avere già le idee chiare sul reparto offensivo: bocciato Ratkow, rimandato Dia, promosso Artistico.

17:25

L'undici ufficiale di Gattuso

Lazio (4-3-3): Mandas; Lazzari, R. Bordon, Provstgaard, Pedraza; Rovella, Dele-Bashiru, Taylor; Cancellieri, Serra; Artistico. All.: Gattuso

17:15

Le mosse di mercato del club capitolino

In un clima di contestazione totale da parte della tifoseria, la Lazio continua comunque la preparazione alla nuova stagione e Gattuso attende rinforzi dalla società

17:10

Primo vero test per la squadra di Gattuso

Seconda uscita, ma primo vero test estivo per la squadra di Gattuso, che dopo aver giocato una partitella in famiglia con la Primavera, sale un gradino per affrontare la Flaminia Civita Castellana, formazione di Serie D.

17:00

Lazio-Flaminia Civita Castellana, come seguirla in diretta

Calcio d'inizio previsto per le 18 al Centro Sportivo di Formello tra Lazio e Flaminia Civita Castellana. Il match sarà visibile su Lazio Style TV, su YouTube, sull'app ufficiale biancoceleste, su Dazn e su Sportitalia.

Mirko Fersini - Formello