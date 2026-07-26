Gattuso: "Lazio, ci manca qualcosa. Speriamo di completare la rosa"

Gattuso: "I gol non devono arrivare dagli attaccanti"

"Sono contento e soddisfatto di quello che sto vedendo, chapeau alla volontà di questi ragazzi. Ci manca qualcosina e lo sappiamo, speriamo di riuscire a completare la rosa", ha dichiarato ai canali ufficiali del club. Gattuso ha poi sottolineato l'importanza di coinvolgere tutti nella fase offensiva: "I gol non devono arrivare dagli attaccanti. Penso che, per come vogliamo giocare, anche gli esterni devono avere le possibilità. È importante creare occasioni e sfruttarle, la cosa che mi interessa di più è tenere bene il campo e giocare con coraggio".