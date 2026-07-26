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Gattuso: "Lazio, ci manca qualcosa. Speriamo di completare la rosa"

Il commento del tecnico biancoceleste dopo la vittoria in amichevole contro la Flaminia Civita Castellana
2 min
TagsLazioGattuso
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Gennaro Gattuso si gode il netto 6-0 della Lazio contro la Flaminia Civita Castellana, ma guarda già ai prossimi passi della preparazione estiva. Al termine dell'amichevole, il tecnico biancoceleste ha espresso soddisfazione per l'atteggiamento mostrato dalla squadra, ribadendo però la necessità di intervenire ancora sul mercato.

Gattuso: "I gol non devono arrivare dagli attaccanti"

"Sono contento e soddisfatto di quello che sto vedendo, chapeau alla volontà di questi ragazzi. Ci manca qualcosina e lo sappiamo, speriamo di riuscire a completare la rosa", ha dichiarato ai canali ufficiali del club. Gattuso ha poi sottolineato l'importanza di coinvolgere tutti nella fase offensiva: "I gol non devono arrivare dagli attaccanti. Penso che, per come vogliamo giocare, anche gli esterni devono avere le possibilità. È importante creare occasioni e sfruttarle, la cosa che mi interessa di più è tenere bene il campo e giocare con coraggio".

Il punto sulle condizioni fisiche del gruppo

Infine, l'allenatore ha fatto il punto sulle condizioni fisiche del gruppo, rassicurando sulle situazioni emerse in questi primi giorni di lavoro: "Abbiamo solo piccoli problemi, tranne Tavares che gli fa male un po' il ginocchio. A livello muscolare non abbiamo perso nessuno, sono solo piccole contratture. Stiamo gestendo e sono contento".

 

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