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Gattuso allontana Taylor in allenamento: "Vai fuori!". Cosa è successo

Gattuso allontana Taylor in allenamento: "Vai fuori!". Cosa è successo

Momenti di tensione durante la seduta mattutina a Formello: il tecnico caccia il centrocampista
1 min
TagsLazioGattuso
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Attimi di tensione durante l'allenamento della Lazio di questa mattina. I biancocelesti stanno continuando la preparazione estiva a Formello sotto le indicazioni di Gattuso, che chiede intensità e grande impegno durante ogni seduta di lavoro. Dopotutto, la stagione si avvicina. Dopo un'ora circa di allenamento, però, un contrasto subìto da Taylor ha fatto innervosire il centrocampista, che si è scontrato verbalmente con l'allenatore.

Tensione Lazio tra Gattuso e Taylor

Dalle immagini che la Lazio ha mandato in onda sul proprio canale YouTube si vede Taylor finire a terra dopo un tackle durante la partitella. Chiede il fallo, Gattuso lascia giocare e il calciatore si rialza infastidito. A quel punto Taylor dice qualcosa al tecnico e poi fa un gesto col braccio, pretendendo forse l'interruzione del gioco. Gattuso ferma l'allenamento e si dirige con fare deciso, alzando la voce, verso il suo centrocampista. Dopo un breve botta e risposta l'allenatore invita con ampi gesti e con un "Vai fuori" inequivocabile Taylor a lasciare l'allenamento. L'ex Ajax si toglie il fratino e abbandona il campo, prendendo la via degli spogliatoi. Il tutto sotto la sguardo del resto della squadra.

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