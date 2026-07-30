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Lazio-Avellino cambia orario: la variazione dell'amichevole con Nesta lascia i tifosi sbigottiti

Il test di Formello contro gli irpini, programmato per le 11 di sabato 1 agosto, anticipa alle 9:30
1 min
TagsLazioLotitoavellino
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Non salta, ma è comunque anticipata l'attesa amichevole tra la Lazio di Gattuso e l'Avellino di Nesta, programmata a Formello per metà mattinata di sabato 1 agosto e confermata nonostante le polemiche sull'eccessivo calore  Poi la squadra biancoceleste affronterà un altro test, domenica 2 agosto, in casa dell'Ascoli.

 

 

Lazio-Avellino a colazione

Non si giocherà più alle 11 come da programma, ma alle 9:30, come gli stessi protagonisti avevano richiesto, D'altro canto un'amichevole  a questi orari sarebbe stata giustificata, se non fosse che, a quanto pare, oltre alla temperatura atroce prevista normalmente, avrebbe contribuito anche l'emergenza caldo prevista per il weekend, con punte attorno ai 40 gradi in piena mattinata.

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