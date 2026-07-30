Lazio-Avellino cambia orario: la variazione dell'amichevole con Nesta lascia i tifosi sbigottiti

Non salta, ma è comunque anticipata l'attesa amichevole tra la Lazio di Gattuso e l'Avellino di Nesta , programmata a Formello per metà mattinata di sabato 1 agosto e confermata nonostante le polemiche sull'eccessivo calore Poi la squadra biancoceleste affronterà un altro test, domenica 2 agosto, in casa dell'Ascoli.

Lazio-Avellino a colazione

Non si giocherà più alle 11 come da programma, ma alle 9:30, come gli stessi protagonisti avevano richiesto, D'altro canto un'amichevole a questi orari sarebbe stata giustificata, se non fosse che, a quanto pare, oltre alla temperatura atroce prevista normalmente, avrebbe contribuito anche l'emergenza caldo prevista per il weekend, con punte attorno ai 40 gradi in piena mattinata.