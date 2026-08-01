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sabato 1 agosto 2026
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Lazio-Avellino diretta: Gattuso sfida Nesta, segui l'amichevole LIVE

I biancocelesti giocano la terza amichevole del ritiro e sfidano l’ex Nesta a Formello: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
3 min
Tagslazio avellinoDirettaAmichevole
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Tutte le notizie sulla squadra
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Dopo le vittorie per 3-1 contro la Primavera biancoceleste e per 6-0 sulla Civita Castellana, la Lazio di Gennaro Gattuso torna in campo per affrontare l'Avellino guidato da Alessandro Nesta, che farà ritorno nella sua città per un test amichevole dal significato particolare. I biancoverdi, pronti a iniziare la nuova stagione di Serie B, arrivano all'appuntamento dopo un precampionato convincente, nel quale hanno superato 24-0 il Castel di Sangro, 3-1 la Scafatese, 5-0 la Sambenedettese e 3-1 il Real Forio. Segui la partita in diretta con tutti gli aggiornamenti.

9:36

1' - Inizia ora la partita

Dopo un minuto di silenzio in onore di Franco Baresi, la partita può iniziare. Lazio con la classica maglia biancoceleste.

9:25

1' - Squadre in campo

Squadre in campo, tra poco si parte sotto già a un caldo importante.

9:10

Le formazioni ufficiali

LAZIO: Mandas; Floriani Mussolini, Romagnoli, Marusic, Pedraza; Przyborek, Belahyane; Cancellieri, Dia, Serra; Ratkov. All.: Gennaro Gattuso.

A disp.: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Sana Fernandes, Noslin, Galassi, Taylor, Provstgaard, Lazzari, R. Bordon, Farcomeni, Artistico. 

AVELLINO (4-3-2-1): Iannarilli; Vignoli, Simic, Fontanarosa, Moruzzi; Sounas, Palmiero, Di Maggio; Biasci, Spadoni; Favilli. All.: Alessandro Nesta.

A disp.: Sassi, Martinelli, Cancellotti, Sala, Enrici, Palumbo, Russo, Pandolfi, Besaggio, Maisto, Faticanti, De Michele, Fila, Aloisi.

9:00

Lazio-Avellino senza tifosi: il motivo

Si gioca di nuovo sul campo centrale del centro sportivo, le porte rimarranno chiuse ai tifosi per motivi di sicurezza, sono infatti ancora in corso i lavori sul manto erboso del Fersini (inizialmente indicato come stadio della partita). Un peccato soprattutto per l'abbraccio sfuggito con Nesta.

8:43

La probabile formazione della Lazio

Ecco l'undici che Gattuso potrebbe schierare oggi.

8:30

La sfida con Nesta a colazione

A Formello, alle 9:30, il fischio d'inizio della sfida amichevole tra la Lazio e l'Avellino. Si gioca senza tifosi sul "centrale" del centro sportivo biancoceleste. Orario anticipato (era in programma alle 11) per via del caldo torrido.

Formello 

 

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