Lazio-Avellino diretta: Gattuso sfida Nesta, segui l'amichevole LIVE

Dopo le vittorie per 3-1 contro la Primavera biancoceleste e per 6-0 sulla Civita Castellana, la Lazio di Gennaro Gattuso torna in campo per affrontare l'Avellino guidato da Alessandro Nesta, che farà ritorno nella sua città per un test amichevole dal significato particolare. I biancoverdi, pronti a iniziare la nuova stagione di Serie B, arrivano all'appuntamento dopo un precampionato convincente, nel quale hanno superato 24-0 il Castel di Sangro, 3-1 la Scafatese, 5-0 la Sambenedettese e 3-1 il Real Forio. Segui la partita in diretta con tutti gli aggiornamenti.