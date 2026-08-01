Lazio, Romagnoli ancora in stand-by
Romagnoli continua ad aspettare. L'Al-Sadd è tornato alla carica presentando nuove modalità di pagamento dei 3 milioni offerti. Lotito ha fatto una controproposta. Si attende la risposta. Ma i segnali 48 ore fa non erano positivi. Le prossime ore saranno decisive. Le difficoltà dell’Al-Sadd erano legate ai tagli imposti dal ministero qatariota in seguito al conflitto in corso.
Romagnoli, priorità all'estero
Romagnoli, dal canto suo, continua a dare priorità all'estero. Una scelta dettata anche dal rispetto nei confronti della tifoseria laziale, salutata simbolicamente con il videomessaggio trasmesso durante la maxicontestazione del 2 luglio. A pesare, naturalmente, c'è anche l'aspetto economico, visto l'importante contratto proposto dall'Al-Sadd.
Lo scenario cambierebbe soltanto se i colloqui con il club qatariota dovessero interrompersi definitivamente. Solo a quel punto il centrale prenderebbe seriamente in considerazione le alternative già presenti sul tavolo. Tra queste resta in prima fila l'Atalanta. Sarri rappresenta la principale garanzia tecnica dell'affare. Lo ha chiamato.