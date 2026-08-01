Lazio, Romagnoli ancora in stand-by

Romagnoli continua ad aspettare. L'Al-Sadd è tornato alla carica presentando nuove modalità di pagamento dei 3 milioni offerti. Lotito ha fatto una controproposta. Si attende la risposta. Ma i segnali 48 ore fa non erano positivi. Le prossime ore saranno decisive. Le difficoltà dell’Al-Sadd erano legate ai tagli imposti dal ministero qatariota in seguito al conflitto in corso.