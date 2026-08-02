Calciomercato Lazio, Romagnoli in campo, ma resta sul mercato: tutti gli scenari

Il paradosso della sua estate, finora incompiuta nelle intenzioni. Da partente per il Qatar a partente dall'inizio: Romagnoli schierato titolare nell'amichevole a Formello contro l'Avellino di Nesta, di cui porta ancora il 13 sulle spalle. Oltre al numero, per chiudere il cerchio, anche la fascia da capitano nella ripresa (fino al cambio con Provstgaard, al 58'). Per Alessio si è trattato del primo test estivo, aveva saltato le precedenti uscite contro Primavera e Flaminia Civita Castellana. Riaggregato al gruppo di Gattuso per gli allenamenti, le due sfide ravvicinate - stasera c'è la trasferta di Ascoli - hanno spinto il tecnico a tenerlo in considerazione anche per le partite. L'utilizzo in gara, di certo, non cambia la sua posizione sul mercato : Romagnoli aspetta un rilancio dell' Al-Sadd , riguarda più le modalità dei pagamenti che le cifre già concordate per l'ingaggio (6 milioni di euro all'anno) e il cartellino (3 milioni).

Tra Qatar e Sarri

La scadenza tra 12 mesi mette tutti d'accordo sull'obiettivo comune. I qatarioti stanno provando a riattivare l'affare, era stato chiuso prima di bloccarsi per i problemi relativi ai pagamenti internazionali. Il difensore spera in una soluzione veloce, per due volte ha disfatto la valigia e si è rinfilato la maglia della Lazio, ieri addirittura dal primo minuto. L'Atalanta è l'opzione italiana in piedi. Sarri lo sta corteggiando, gli sarebbe di grande aiuto nella fase di rivoluzione tattica in atto a Bergamo. Il problema, in questo caso, sarebbe l'ingaggio da spalmare per un numero maggiore di stagioni. Il trasferimento all'Al-Sadd, per ragioni economiche, resta il desiderio principale del centrale. Attende una svolta che pensava di aver già trovato a gennaio, non solo a luglio.

Tra difesa e attacco

Un altro difensore dopo Doekhi, prelevato a parametro zero, e un centravanti: le priorità del mercato sono sempre le stesse. Dietro si cerca l'occasione, davanti... pure. Per la difesa è stato inseguito Sergi Dominguez, sembra sfuggito definitivamente: distanza eccessiva su formula e prezzo fissati dalla Dinamo Zagabria (intorno ai 15 milioni). Markmann ha rifiutato la proposta biancoceleste, Comuzzo è andato al Torino. Diogo Leite, ex compagno di Doekhi all'Union Berlino, è ancora svincolato. Nuovi nomi spunteranno all'improvviso. Lotito e Fabiani fanno i conti con i limiti del saldo zero. Per l'attacco, ora, i profili maggiormente accostati sono Gimenez del Milan (piace a Porto, Fiorentina e Club América) e Ivanovic del Benfica (su di lui soprattutto Betis e Galatasaray). Possono diventare occasioni last-minute. La Lazio ha poca liquidità. Tornare una squadra solida, con queste condizioni, una vera impresa.