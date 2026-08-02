Ascoli-Lazio diretta: segui l'amichevole della squadra di Gattuso LIVE
ASCOLI - Dopo il 6-3 all'Avellino nella gara disputata ieri a Formello, la Lazio torna in campo a Ascoli nel quarto test amichevole della stagione. Gattuso, archiviato il "caso" Taylor e soddisfatto della prestazione contro la squadra di Nesta, cerca conferme e chiede continuità ai suoi ("Dobbiamo arrivare a picchi di velocità più elevati. La prima fase della preparazione è stata dura, adesso dobbiamo alzare i giri", ha spiegato ieri il tecnico biancoceleste). L'avversario di oggi allo stadio Cino e Lillo Del Duca è un'altra squadra di Serie B, neopromossa dopo aver vinto i playoff di Serie C battendo in finale l'Union Brescia. Segui la partita in diretta con noi:
20:50
1' - Ascoli-Lazio, inizia la partita
Arriva il calcio d'inizio battuto dalla squadra bianconera.
20:45
Minuto di silenzio per Baresi
Prima del calcio d'inizio, momento di raccoglimento per ricordare Franco Baresi.
20:30
Ascoli-Lazio: le formazioni ufficiali
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Acampora, Milanese; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Chakir. All. Tomei
LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Rovella, Taylor; Noslin, Dele-Bashiru, Zaccagni; Artistico. All. Gattuso
20:15
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