Ascoli-Lazio diretta: segui l'amichevole della squadra di Gattuso LIVE

ASCOLI - Dopo il 6-3 all'Avellino nella gara disputata ieri a Formello, la Lazio torna in campo a Ascoli nel quarto test amichevole della stagione. Gattuso, archiviato il "caso" Taylor e soddisfatto della prestazione contro la squadra di Nesta, cerca conferme e chiede continuità ai suoi ("Dobbiamo arrivare a picchi di velocità più elevati. La prima fase della preparazione è stata dura, adesso dobbiamo alzare i giri", ha spiegato ieri il tecnico biancoceleste). L'avversario di oggi allo stadio Cino e Lillo Del Duca è un'altra squadra di Serie B, neopromossa dopo aver vinto i playoff di Serie C battendo in finale l'Union Brescia. Segui la partita in diretta con noi: