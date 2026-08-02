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domenica 2 agosto 2026
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Ascoli-Lazio diretta: segui l'amichevole della squadra di Gattuso LIVE

Dopo il 6-3 all'Avellino nella gara disputata ieri, i biancocelesti tornano in campo contro i bianconeri di Tomei
3 min
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ASCOLI - Dopo il 6-3 all'Avellino nella gara disputata ieri a Formello, la Lazio torna in campo a Ascoli nel quarto test amichevole della stagione. Gattuso, archiviato il "caso" Taylor e soddisfatto della prestazione contro la squadra di Nesta, cerca conferme e chiede continuità ai suoi ("Dobbiamo arrivare a picchi di velocità più elevati. La prima fase della preparazione è stata dura, adesso dobbiamo alzare i giri", ha spiegato ieri il tecnico biancoceleste). L'avversario di oggi allo stadio Cino e Lillo Del Duca è un'altra squadra di Serie B, neopromossa dopo aver vinto i playoff di Serie C battendo in finale l'Union Brescia. Segui la partita in diretta con noi:

20:50

1' - Ascoli-Lazio, inizia la partita

Arriva il calcio d'inizio battuto dalla squadra bianconera.

20:45

Minuto di silenzio per Baresi

Prima del calcio d'inizio, momento di raccoglimento per ricordare Franco Baresi.

20:30

Ascoli-Lazio: le formazioni ufficiali

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Acampora, Milanese; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Chakir. All. Tomei
LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Rovella, Taylor; Noslin, Dele-Bashiru, Zaccagni; Artistico. All. Gattuso

20:15

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20:00

Quarto test per la Lazio

Dopo il 3-1 alla Primavera biancoceleste, il 6-0 alla Civita Castellana e il 6-3 all'Avellino (nella gara disputata ieri), torna in campo la Lazio di Gattuso. I biancocelesti lo faranno scende di nuovo in campo per sfidare l'Ascoli di Tomei, neopromosso dopo aver vinto i playoff di Serie C battendo in finale l'Union Brescia.
Stadio Cino e Lillo Del Duca, Ascoli

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

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