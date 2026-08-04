Lazio, per Hautekiet il nodo formula: cosa manca

ROMA - È Ibe Hautekiet il nuovo obiettivo principale per la difesa della Lazio . Dopo Dominguez e Markmann, adesso è il 24enne belga a finire in cima alla lista dei desideri. Un flirt corrisposto dallo stesso giocatore, ma che presenta ancora un bel po' di lavoro da fare per quel riguarda il possibile accordo tra i club.

Formula

La distanza, al momento, riguarda soprattutto la formula dell'operazione. La Lazio continua a lavorare su un prestito con diritto di riscatto, eventualmente destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Una soluzione coerente con la strategia adottata in questa sessione di mercato, caratterizzata dalla necessità di contenere gli investimenti immediati. Lo Standard, invece, non vuole sentir parlare di prestiti. In Belgio sono stati chiari: Hautekiet è sotto contratto fino al 2029 e il club, dopo aver già incassato circa 12,8 milioni di euro dalle cessioni estive, può permettersi di aspettare l'offerta giusta. È proprio questa tranquillità economica a rafforzare la posizione dei belgi. Il club ritiene di aver già raggiunto gli obiettivi finanziari fissati per l'estate, e non ha intenzione di accettare formule considerate poco vantaggiose. Per liberare il difensore servirà un'offerta a titolo definitivo o comunque garanzie economiche molto vicine a una cessione certa.