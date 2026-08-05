Dove vedere Lazio-Ostiamare in tv? Dazn o Sky, orario
Quinta amichevole precampionato per la Lazio di Gennaro Gattuso, che dopo aver battuto 3-1 la Lazio Primavera, 6-0 la Flaminia Civita Castellana, 6-3 l'Avellino e 2-1 l'Ascoli ospita l'Ostimare di Daniele De Rossi nel penultimo appuntamento in avvicinamento all'inizio della stagione 2026/27.
Lazio-Ostiamare, l'orario
L'amichevole tra Lazio e Ostiamare è in programma oggi, mercoledì 5 agosto, alle 18, sul campo centrale del Training Center di Formello, a causa dell'indisponibilità del manto erboso dello stadio Mirko Fersini. La gara, dunque, verrà disputata a porte chiuse. Il precampionato della Lazio si concluderà domenica 9 agosto, allo stadio Benito Stirpe, dove è in programma la sfida con il Frosinone neo-promosso (20.45). Ultimo test a una settimana esatta dal debutto stagionale in Coppa Italia ,all'Olimpico, contro il Mantova (domenica 16 agosto ore 21:15).
Dove vedere Lazio-Ostiamare in diretta tv
Lazio-Ostiamare sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lazio-Ostiamare, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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