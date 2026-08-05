Dove vedere Lazio-Ostiamare in tv? Dazn o Sky, orario  

L'amichevole tra Lazio e Ostiamare è in programma oggi, mercoledì 5 agosto, alle 18, sul campo centrale del Training Center di Formello, a causa dell'indisponibilità del manto erboso dello stadio Mirko Fersini. La gara, dunque, verrà disputata a porte chiuse. Il precampionato della Lazio si concluderà domenica 9 agosto, allo stadio Benito Stirpe, dove è in programma la sfida con il Frosinone neo-promosso (20.45). Ultimo test a una settimana esatta dal debutto stagionale in Coppa Italia ,all'Olimpico, contro il Mantova (domenica 16 agosto ore 21:15).

Dove vedere Lazio-Ostiamare in diretta tv

Lazio-Ostiamare sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Ostiamare, dove vederla in streaming

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