Lazio-Ostiamare diretta: segui l'amichevole di Gattuso LIVE

Quinto test estivo per i biancocelesti di Rino, al Training Center di Formello la squadra di De Rossi: aggiornamenti e cronaca in tempo reale della partita

1 min

Pubblicato il 05.08.2026, 16:34

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Si avvicina sempre di più l'inizio della stagione per la Lazio di Gattuso, che partirà il 16 agosto in Coppa Italia contro il Mantova. Ad 11 giorni dal debutto ufficiale arriva l'Ostiamare di Daniele De Rossi al Training Center di Formello per la penultima amichevole estiva dei biancocelesti. Fischio d'inizio alle ore 18: segui la diretta.

16:30

Lazio-Ostiamare, dove vederla in tv e streaming

Un'ora al via della quinta amichevole estiva per la Lazio di Gattuso, che ospita a Formello la squadra di De Rossi. Ecco come seguire la partita in diretta tv o streaming. (LEGGI QUI)

Training Center di Formello - Roma

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