Gattuso: "Lazio sulla strada giusta. Assenza dei tifosi? Non dobbiamo cercare alibi"

La Lazio vince l'amichevole contro l'Ostiamare : al Training Center di Formello finisce 4-0 per i biancocelesti. La squadra di Gattuso si avvicina all'inizio della stagione, che per i biancocelesti inizierà il 16 agosto con la sfida di Coppa Italia contro il Mantova. L'allenatore dei laziali ha parlato nel post partita: "Sto conoscendo bene i ragazzi, hanno voglia di fare. Non devono andare in cerca di alibi, sul fatto che non ci saranno i tifosi o sul campo quando non sarà in perfette condizioni. Non ce lo possiamo permettere , dobbiamo stare sul pezzo e saper soffrire".

Gattuso dopo Lazio-Ostiamare: "C'è sempre da migliorare ma siamo contenti"

Gattuso ha le idee chiare in testa sulla direzione che vuole dare alla "sua" Lazio: "Vogliamo fare un calcio di pressione e gli alibi non ci porteranno da nessuna parte. Sto apprezzando lo spirito, la voglia di non mollare mai; siamo sulla strada giusta. C'è sempre da migliorare, ma siamo contenti".

L'allenatore ha comunque qualcosa da recriminare alla squadra: "Dobbiamo migliorare su tanti aspetti ma spirito e voglia ci sono ed è molto importante. Con l'Ascoli avevamo fatto meglio, noi nel primo tempo oggi non abbiamo fatto benissimo ma ci sta perché c'erano giocatori che hanno giocato poco insieme. Siamo contenti dei nostri giovani, così come di tutto il gruppo. Qui ci sono ragazzi per bene, a volte anche troppo".