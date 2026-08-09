Ivanovic rifiuta la Lazio: l’attaccante ha altre ambizioni e pensa alla Champions

ROMA - Sembrava che il più fosse fatto. La Lazio aveva superato l'ostacolo più complicato della trattativa, convincendo il Benfica ad aprire alla formula preferita da Lotito e Fabiani: prestito con diritto di riscatto legato a determinati obiettivi. E invece, proprio quando l'operazione sembrava indirizzata, si è acceso un nuovo semaforo rosso. Questa volta il problema non è il club portoghese, ma Franjo Ivanovic. L'attaccante croato ha preso tempo e non appare più così convinto di trasferirsi a Formello.