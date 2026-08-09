Ivanovic rifiuta la Lazio: l’attaccante ha altre ambizioni e pensa alla Champions
ROMA - Sembrava che il più fosse fatto. La Lazio aveva superato l'ostacolo più complicato della trattativa, convincendo il Benfica ad aprire alla formula preferita da Lotito e Fabiani: prestito con diritto di riscatto legato a determinati obiettivi. E invece, proprio quando l'operazione sembrava indirizzata, si è acceso un nuovo semaforo rosso. Questa volta il problema non è il club portoghese, ma Franjo Ivanovic. L'attaccante croato ha preso tempo e non appare più così convinto di trasferirsi a Formello.
I dubbi di Ivanovic
Fino a pochi giorni fa la Lazio sembrava una destinazione gradita. Oggi lo scenario è cambiato. Il ventiduenne sta riflettendo, valutando tutte le opportunità che il mercato gli offre prima di prendere una decisione definitiva. La conferma arriva anche dagli ultimi movimenti: nelle scorse ore ha respinto l'Hull City, nonostante il pressing diretto del presidente Acun Ilicali. Il motivo, i dubbi sulle possibilità di salvezza della formazione inglese in Premier League. Una scelta che racconta bene le ambizioni del giocatore, deciso a compiere un salto di qualità e a non sbagliare il prossimo passo della carriera. Sul tavolo, infatti, restano altre proposte più allettanti dal punto di vista sportivo. Betis, Galatasaray e, soprattutto, Lille continuano a seguirlo con attenzione, con i francesi che avrebbero rilanciato nelle ultime ore. Tre club diversi, ma accomunati da un dettaglio che pesa enormemente: nella prossima stagione giocheranno la Champions League. Un argomento difficile da contrastare per una Lazio fuori dalle competizioni europee e alle prese con una fase di ridimensionamento tecnico ed economico.
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