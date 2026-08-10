Tifosi della Lazio in trasferta a Bologna? C'è un possibile ripensamento in Serie A

In tremila erano ieri sera a Frosinone a sostenere la Lazio e contestare la società. L'idea è fare in modo che siano altrettanti a Bologna il 24 agosto. In un modo o nell'altro, dentro lo stadio o fuori.

"Tutti a Bologna": il coro dei tifosi della Lazio I laziali hanno riempito una delle curve dello Stirpe, così come ampi spazi delle tribune. Un upgrade di quanto visto ad Ascoli, considerato che erano circa un terzo dei 9.766 spettatori totali, e un'indicazione di quello che hanno intenzione di fare appunto per l'esordio in Serie A al Dall'Ara, come cantato più volte nel corso della gara: "Tutti a Bologna". Una risposta al divieto di trasferta ai residenti nel Lazio (con annesso settore ospiti chiuso) comunicato dal club rossoblù sabato sul proprio sito. Una nota cancellata ieri, perché la disposizione della questura sarà ridiscussa in questi giorni (forse già oggi), con la possibilità che alla fine possa anche essere consentita la presenza dei tifosi biancocelesti.