Tifosi della Lazio in trasferta a Bologna? C'è un possibile ripensamento in Serie A
In tremila erano ieri sera a Frosinone a sostenere la Lazio e contestare la società. L'idea è fare in modo che siano altrettanti a Bologna il 24 agosto. In un modo o nell'altro, dentro lo stadio o fuori.
"Tutti a Bologna": il coro dei tifosi della Lazio
I laziali hanno riempito una delle curve dello Stirpe, così come ampi spazi delle tribune. Un upgrade di quanto visto ad Ascoli, considerato che erano circa un terzo dei 9.766 spettatori totali, e un'indicazione di quello che hanno intenzione di fare appunto per l'esordio in Serie A al Dall'Ara, come cantato più volte nel corso della gara: "Tutti a Bologna". Una risposta al divieto di trasferta ai residenti nel Lazio (con annesso settore ospiti chiuso) comunicato dal club rossoblù sabato sul proprio sito. Una nota cancellata ieri, perché la disposizione della questura sarà ridiscussa in questi giorni (forse già oggi), con la possibilità che alla fine possa anche essere consentita la presenza dei tifosi biancocelesti.
Laziali a Bologna con o senza partita
Nell'attesa, sui canali social della tifoseria organizzata, è stata avviata una sorta di iniziativa/provocazione civile, dal nome "Gita culturale a Bologna, alla scoperta delle chiese della città" in programma proprio per il giorno della gara: partenza alle 9.30 da Roma, arrivo a destinazione alle 14 con pranzo a Piazza Maggiore, poi tour delle basiliche di San Petronio e di Santo Stefano, della Cattedrale di San Pietro e di Santa Maria dei Servi, per tornare infine alle 19.30 a Piazza Maggiore per la cena, prima della ripartenza. Insomma, con o senza possibilità di assistere alla partita, i laziali saranno a Bologna.
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