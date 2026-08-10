Nessun divieto di trasferta per i tifosi della Lazio a Bologna: potranno entrare al Dall'Ara
Si avvicinano i primi due impegni ufficiali della nuova stagione per la Lazio di Gattuso. Il 16 agosto i biancocelesti sfideranno nei trentaduesimi di Coppa Italia il Mantova all'Olimpico, mentre otto giorni dopo l'avversario sarà il Bologna di Tedesco nella prima giornata di campionato. E il pubblico della Lazio ci sarà: come comunicato dalla Questura di Bologna, non sarà in vigore alcun divieto di trasferta per i tifosi laziali, che dunque il prossimo 24 agosto potranno riempire il settore ospiti del Dall'Ara e sostenere la squadra come fatto nelle due amichevoli contro Ascoli e Frosinone.
Tifosi Lazio a Bologna: il comunicato della Questura
"Allo stato attuale - precisa la Questura - non si rilevano motivi da giustificare un divieto di trasferta per i sostenitori della S.S. Lazio". La situazione sarà comunque oggetto di valutazione nel corso delle riunioni previste questa settimana in vista della prima giornata di campionato. Saranno definite anche le misure organizzative e di ticketing per la partita.
Bologna-Lazio, cosa era successo
Il divieto di trasferta ai residenti nel Lazio (con annesso settore ospiti chiuso) era stato comunicato dal Bologna sabato sul proprio sito. Una nota cancellata ieri (domenica) perché la disposizione della Questura è stata ridiscussa in questi giorni. Si prevedeva la possibilità che alla fine potesse essere consentita la presenza dei tifosi biancocelesti, e così in effetti è stato.
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