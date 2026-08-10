Nessun divieto di trasferta per i tifosi della Lazio a Bologna: potranno entrare al Dall'Ara

Si avvicinano i primi due impegni ufficiali della nuova stagione per la Lazio di Gattuso. Il 16 agosto i biancocelesti sfideranno nei trentaduesimi di Coppa Italia il Mantova all'Olimpico, mentre otto giorni dopo l'avversario sarà il Bologna di Tedesco nella prima giornata di campionato. E il pubblico della Lazio ci sarà: come comunicato dalla Questura di Bologna, non sarà in vigore alcun divieto di trasferta per i tifosi laziali, che dunque il prossimo 24 agosto potranno riempire il settore ospiti del Dall'Ara e sostenere la squadra come fatto nelle due amichevoli contro Ascoli e Frosinone.

Lazio Lo spettacolo dei tifosi della Lazio ad Ascoli: quanto amore al Del Duca Guarda la gallery Tifosi Lazio a Bologna: il comunicato della Questura "Allo stato attuale - precisa la Questura - non si rilevano motivi da giustificare un divieto di trasferta per i sostenitori della S.S. Lazio". La situazione sarà comunque oggetto di valutazione nel corso delle riunioni previste questa settimana in vista della prima giornata di campionato. Saranno definite anche le misure organizzative e di ticketing per la partita.